Šorīt ap pulksten 6.30 sniegs un apledojums daudzviet Latvijā būtiski apgrūtina satiksmi uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenie un sniegotie ceļu posmi tiek tīrīti un apstrādāti ar pretslīdes materiāliem, un braukšanas apstākļu uzlabošanai darbos iesaistītas 123 ziemas dienesta tehnikas vienības, informē Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Apgrūtināta braukšana šorīt konstatēta uz valsts galvenajiem autoceļiem:
Vidzemes šoseja (A2) posmos no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei;
Valmieras šoseja (A3) posmos no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Stalbes līdz Valkai;
Daugavpils šoseja (A6) posmā no Saulkalnes līdz Pāterniekiem;
Jelgavas šoseja (A8) posmā no Dalbes līdz Meitenei;
Liepājas šoseja (A9) posmā no Kaģiem līdz Anneniekiem;
Ventspils šoseja (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij;
Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) — Rēzekne — Daugavpils —Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
šoseja Tīnūži—Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem braukšana ir apgrūtināta gandrīz visā Latvijā, izņemot Liepājas, Kuldīgas un Saldus apkārtni.
Ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā kārtībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem ar intensīvāko satiksmi.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties ceļu segumam atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot drošu distanci.
