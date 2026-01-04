Ķīna svētdien aicinājusi Savienotās Valstis nekavējoties atbrīvot sagūstīto Venecuēlas līderi Nikolasu Maduro.
"Ķīna aicina ASV nodrošināt prezidenta Nikolasa Maduro un viņa sievas personisko drošību, nekavējoties viņus atbrīvot un pārtraukt Venecuēlas valdības gāšanu," paziņoja Ķīnas Ārlietu ministrija, nodēvējot Maduro sagūstīšanas operāciju par "skaidru starptautisko tiesību pārkāpumu".
Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus. Tramps arī paziņoja, ka Venecuēlā varētu tikt izvietoti ASV karavīri, un norādīja, ka ASV "nebaidās no karaspēka izvietošanas uz zemes".
ASV valdības lidmašīna ar Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu nolaidās militārajā bāzē īsi pēc pusnakts, un viņi ar helikopteru tika nogādāti Ņujorkā, kur ievietoti aizturēšanas centrā Bruklinā. Viņiem izvirzītas apsūdzības dažādos ar narkotikām un ieročiem saistītos noziegumos.
Baltais nams platformā "X" publiskoja video, kurā Maduro redzams rokudzelžos ASV Narkotiku apkarošanas administrācijas (DEA) iestādē Ņujorkā.
Tramps citas valsts līdera sagrābšanu pamatoja ar apsūdzībām, ka Venecuēla ir atbildīga par daudzu cilvēku nāvi ASV narkotiku lietošanas dēļ.
Venecuēlas viceprezidente pieprasa ASV atbrīvot Maduro
Venecuēlas viceprezidente Delsija Rodrigesa sestdien pieprasīja tūlītēju ASV sagrābtā prezidenta Nikolasa Maduro un viņa sievas atbrīvošanu.
Valsts aizsardzības padomes sēdē, kas tika pārraidīta tiešraidē, Rodrigesa uzsvēra, ka Maduro ir Venecuēlas "vienīgais prezidents".
"Mēs nekad vairs nebūsim vergi," teica viceprezidente, kura saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju gadījumā, ja valsts prezidents vairs nepilda pienākumus, līdz jaunām vēlēšanām pārņem varu.
Viņa notikušo ASV operāciju raksturoja kā ANO Statūtu pārkāpumu un "šausmīgu traipu" abu valstu divpusējām attiecībām.
"Mēs esam gatavi aizstāvēt Venecuēlu, mēs esam gatavi aizstāvēt mūsu dabas resursus," apliecināja Rodrigesa.
ASV prezidents Donalds Tramps preses konferencē savā Floridas rezidencē "Mar-a-Lago" paziņoja, ka viņa administrācija vēlas sadarboties ar Rodrigesu, jo "viņa būtībā ir gatava darīt to, ko uzskatām par nepieciešamu, lai Venecuēlu atkal padarītu diženu".
Rodrigesa, būdama ārlietu ministre 2014.-2017. gadā, veidoja konfrontācijas politiku ar ASV, ko turpināja arī kā viceprezidente.
Tramps arī paziņoja, ka ASV plāno pārvaldīt Venecuēlu līdz varas pārejas nodrošināšanai.
ASV prezidents teica, ka Rodrigesai ir bijusi gara saruna ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, kurā viņa ir solījusi, ka "darīs visu nepieciešamo". "Domāju, ka viņa bija diezgan laipna, taču patiesībā viņai nav izvēles," sacīja Tramps.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu