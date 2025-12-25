Stiliste Indra Salceviča šovā "Slavenības. Bez filtra" turpina iztaujāt harizmātiskus cilvēkus, kuri par savu ikdienu spēj runāt bez aplinkiem. Šoreiz viņa ciemojās pie digitālā satura autores Yanas Bruk. Influencere pēdējā laikā piesaistījusi sabiedrības uzmanību ar visai neierastu apņemšanos – uz noteiktu laiku praktizēt askēzi, pilnībā izslēdzot intīmās attiecības. Lai atbalstītu Yanu šajā ceļā, Indra bija sagatavojusi amizantu un tematisku pārsteigumu.
Viesošanās sākās ar dāvanu pasniegšanu. Pirmā no tām bija dzēriens bez grādiem, par ko Indra retoriski vaicāja: "No sākuma es tev gribu uzdāvināt, lūk, šo te… atteikšanās no alkohola ir topā, vai ne?" Saņēmusi apstiprinošu atbildi, stiliste ķērās pie nākamā sūtījuma, kas esot paredzēts, lai atvieglotu Yanas publiski pausto solījumu.
"Uzreiz būs vēl dāvaniņa tev no manis, lai tu vieglāk varētu tikt galā ar to savu iekšējo izaicinājumu, ko tu esi publiski visiem paziņojusi," Intrigas pilna, Indra pasniedza saiņojumu, liekot Yanai minēt tā saturu. "Kaut kas no intīmšopa?" interesējās influencere, taču Indra to noliedza, solot: "Šis tev palīdzēs… es tev galvoju."
Kustinot sarunu par izvēlēto dzīvesveidu, Salceviča aicināja precizēt izvēlēto ierobežojumu būtību. Yana paskaidroja: "Es publiski paziņoju, ka es paņemu askēzi uz seksu – pagaidām uz trīs mēnešiem."
Kad dāvana beidzot tika izpakota, noskaidrojās, ka Indra ir izvēlējusies ļoti praktisku "pretindi" kārdinājumiem – vecmodīgu naktskreklu, kas asociējas ar senākiem laikiem. "Man liekas pilnīgi aseksuāls," savu izvēli raksturoja stiliste. Lai gan Yana atzina, ka nekas tamlīdzīgs viņas skapī līdz šim nav atradies, Indra jau paspēja pajokot, ka ar nepacietību gaidīs video rullīšus, kuros influencere šādā tērpā uzrunās savu auditoriju.
