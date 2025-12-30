Partly cloudy -2.9 °C
Rēzeknes pašvaldība lemj atlaist "Gora" vadītāju Zirniņu; no valsts puses vērtēs lēmuma tiesiskumu

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 30. decembris, 13:40
2025. gada 30. decembris, 13:40
Diāna Zirniņa.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Pamatojot lēmumu ar uzticības zaudēšanu, otrdien atlaista SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekle jeb Latgales koncertzāles "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa.

Kā aģentūra LETA uzzināja Rēzeknes pašvaldībā, otrdien notika pašvaldības uzņēmuma "Austrumlatvijas koncertzāle" dalībnieku ārkārtas sapulce, kurā tika skatīti jautājumi par Zirniņas atsaukšanu no amata un jauna valdes locekļa iecelšanu amatā. Tāpat sapulcē izskatīts SIA "Audita akadēmija" funkcionālā audita atzinums un deleģēšanas līguma nosacījumi.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajai kārtībai, uzņēmuma valdes locekļa amatā iecelta Iveta Cipruse, kura pašlaik strādā par izpilddirektores vietnieci kapitālsabiedrību pārraudzības jautājumos un vairākus gadus bija Audita nodaļas vadītāja. Pašvaldība skaidro, ka Ciprusei ir atbilstoša izglītība finanšu pārvaldības jautājumos, pieredze pašvaldības administratīvajā darbā, kā arī pašvaldības un privāto kapitālsabiedrību vadībā.

Šādā veidā ievēlēta valdes locekļa pilnvaru termiņš nedrīkst būt ilgāks par vienu gadu. Jaunais valdes loceklis veiks pienākumus līdz laikam, kad amatā iecels šo vai citu kandidātu.

Pašvaldībā apgalvo, ka gan pašvaldībai, gan pašam uzņēmumam pašreizējos finanšu apstākļos uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai nepieciešama vadības pieeja ar izteiktāku fokusu uz finanšu kontroli, budžeta plānošanu, risku vadību un uz biznesa analītikā balstītu lēmumu pieņemšanu, "tādējādi nodrošinot "Gora" pastāvēšanu ilgtermiņā, pasākumu augstu māksliniecisko kvalitāti un kultūras pakalpojumu pieejamību Rēzeknes iedzīvotājiem un viesiem". Tādējādi, kapitāldaļu turētāja ieskatā, uzņēmumam pašlaik nepieciešams vadītājs ar spēcīgām kompetencēm finanšu vadības jomā.

"Kā pašvaldības vadītājs es pilnībā atbalstu izpildvaras lēmumu un vairākas reizes esmu akcentējis, ka mums visiem ir jāsaprot, ka "Gors" tiek uzturēts par nodokļu maksātāju naudu un mums maksimāli atbildīgi jārīkojas ar to. Diemžēl no pašas "Gora" vadītājas esam saskarušies ar pretestību ceļā uz efektīvāka pārvaldības modeļa meklēšanu," apgalvo pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV).

Pēc viņa paustā, koncertzāles izdevumi pieaug, savukārt ieņēmumi samazinās.

"Audita secinājumi norāda uz augstu uzņēmuma atkarību no pašvaldības finansējuma. Tāpat auditā konstatēts, ka 2024. gadā ieņēmumi no pamatdarbības samazinājušies par 5,4%, kas liecina par darba efektivitātes izaicinājumiem," komentē domes priekšsēdētājs.

Viņš arī skaidro, ka janvāra sākumā pašvaldība turpinās darbu un aicinās Kultūras ministriju (KM), kā arī citas iesaistītās un ieinteresētās puses uz sadarbību, lai kopīgi lemtu par "Austrumlatvijas koncertzāles" turpmāko attīstību, ilgtspējīgas finanšu pārvaldības stiprināšanu un koncertzāles stratēģisko mērķu sasniegšanu, nodrošinot visu ieinteresēto pušu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā.

Ar Zirniņu aģentūrai LETA līdz šim nav izdevies sazināties. Viņa "Facebook", komentējot pašvaldības lēmumu, aicina neticēt visam, ko raksta. Viņa arī par nenovērtējamu sauc Latgales vēstniecības "Gors" komandu.

Kā aģentūrai LETA sacīja kultūras ministres Agneses Lāces (P) padomniece Rita Plūme, ministre ir informēta par šo lēmumu. Lāce akcentē, ka vairāk nekā divas nedēļas publiskajā telpā notiek diskusijas par koncertzāles "Gors" pārvaldības maiņu, tāpēc šāda, viņasprāt, politiskā izrēķināšanās ar vadītāju pārmaiņu priekšvakarā raisa bažas.

Kultūras ministre ir sazinājusies ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Raimondu Čudaru (JV). Puses vienojušās, ka vērtēs pašvaldības pieņemtā lēmuma tiesiskumu.

Tāpat Lāce uzsver, ka pagājušajā nedēļā KM ir sazinājusies ar Rēzeknes pašvaldību, gan lūdzot informāciju par situāciju, gan apliecinot KM gatavību iesaistīties tās risināšanā, taču pašvaldība nekādu atbildi līdz šim ministrijai nav sniegusi.

""Gors" ir un būs stratēģiski svarīga reģionālā koncertzāle un neatņemama sastāvdaļa Latvijas kultūrtelpā. Necaurspīdīgu lēmumu pieņemšana nav pieļaujama," uzskata kultūras ministre.

Jau ziņots, ka pēc "Austrumlatvijas koncertzāle" veiktā funkciju audita Rēzeknes pašvaldība izvērtē iespēju Latgales vēstniecību "Gors" pārveidot par iestādi vai izvēlēties citu pārvaldības formu.

Bartaševičs iepriekš medijiem apgalvoja, ka pašlaik tiek skatīti divi iespējamie scenāriji - deleģēšanas līguma izmaiņas ar "Austrumlatvijas koncertzāli" vai kapitālsabiedrības pārveide par iestādi. Variants par "Gora" nodošanu nomā privātajam operatoram vairs netiekot skatīts.

Taču pašvaldība esot gatava runāta arī ar KM par "Gora" nodošanu valstij.

Bartaševičs uzskata, ka pareizi būtu valstij pārņemt objektu īpašumā. "Rēzeknes pilsēta ir gatava maksāt kredītus," apgalvoja mērs, precīzi nenosaucot, kāds ir atlikušais maksājumu apjoms, minot, ka tas varētu būt trīs līdz četri miljoni eiro.

"Tas nav mūsu mērķis nodot valstij, bet tas ir mūsu piedāvājums, ja viņi uzskata, ka mēs kā pašvaldība nevaram nodrošināt ar pareizu saturu vai pareizu apsaimniekošanu," sacīja Bartaševičs.

Savukārt valdība nolēma pilnvarot KM sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju veikt pārrunas ar Rēzeknes domi par nekustamā īpašuma Pils ielā 4, Rēzeknē, kur atrodas Latgales vēstniecība "Gors", pārvaldības risinājumiem un valsts iesaisti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanā.

KM informatīvajā ziņojumā, ko konceptuāli atbalstīja valdība, norāda uz iespējamu apdraudējumu Latgales vēstniecības "Gors" turpmākajai pastāvēšanai.

Ministrija vērš uzmanību uz risku profesionālās mākslas pieejamībai Latgales reģionā un uzsver, ka Latgales vēstniecības "Gors" izveidē ieguldīti valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Ziņojumā norādīts, ka profesionālās kultūras pieejamības nodrošināšana Latgalē ir ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības noturībā.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paudis viedokli, ka šī koncertzāle ir būtisks latviskās un latgaliskās identitātes centrs un tam ir jāpaliek publiskā pārvaldībā.

Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Austrumlatvijas koncertzāles" apgrozījums 2024. gadā bija 891 763 eiro, bet zaudējumi sasniedza 19 002 eiro. Koncertzāles īpašniece ir Rēzeknes dome.

PAR SVARĪGO
