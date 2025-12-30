Rēzeknes pašvaldība lemj atlaist "Gora" vadītāju Zirniņu; no valsts puses vērtēs lēmuma tiesiskumu

Pamatojot lēmumu ar uzticības zaudēšanu, otrdien atlaista SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekle jeb Latgales koncertzāles "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa.
Kā aģentūra LETA uzzināja Rēzeknes pašvaldībā, otrdien notika pašvaldības uzņēmuma "Austrumlatvijas koncertzāle" dalībnieku ārkārtas sapulce, kurā tika skatīti jautājumi par Zirniņas atsaukšanu no amata un jauna valdes locekļa iecelšanu amatā. Tāpat sapulcē izskatīts SIA "Audita akadēmija" funkcionālā audita atzinums un deleģēšanas līguma nosacījumi.
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajai kārtībai, uzņēmuma valdes locekļa amatā iecelta Iveta Cipruse, kura pašlaik strādā par izpilddirektores vietnieci kapitālsabiedrību pārraudzības jautājumos un vairākus gadus bija Audita nodaļas vadītāja. Pašvaldība skaidro, ka Ciprusei ir atbilstoša izglītība finanšu pārvaldības jautājumos, pieredze pašvaldības administratīvajā darbā, kā arī pašvaldības un privāto kapitālsabiedrību vadībā.
Šādā veidā ievēlēta valdes locekļa pilnvaru termiņš nedrīkst būt ilgāks par vienu gadu. Jaunais valdes loceklis veiks pienākumus līdz laikam, kad amatā iecels šo vai citu kandidātu.
Pašvaldībā apgalvo, ka gan pašvaldībai, gan pašam uzņēmumam pašreizējos finanšu apstākļos uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai nepieciešama vadības pieeja ar izteiktāku fokusu uz finanšu kontroli, budžeta plānošanu, risku vadību un uz biznesa analītikā balstītu lēmumu pieņemšanu, "tādējādi nodrošinot "Gora" pastāvēšanu ilgtermiņā, pasākumu augstu māksliniecisko kvalitāti un kultūras pakalpojumu pieejamību Rēzeknes iedzīvotājiem un viesiem". Tādējādi, kapitāldaļu turētāja ieskatā, uzņēmumam pašlaik nepieciešams vadītājs ar spēcīgām kompetencēm finanšu vadības jomā.
"Kā pašvaldības vadītājs es pilnībā atbalstu izpildvaras lēmumu un vairākas reizes esmu akcentējis, ka mums visiem ir jāsaprot, ka "Gors" tiek uzturēts par nodokļu maksātāju naudu un mums maksimāli atbildīgi jārīkojas ar to. Diemžēl no pašas "Gora" vadītājas esam saskarušies ar pretestību ceļā uz efektīvāka pārvaldības modeļa meklēšanu," apgalvo pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV).
Pēc viņa paustā, koncertzāles izdevumi pieaug, savukārt ieņēmumi samazinās.
"Audita secinājumi norāda uz augstu uzņēmuma atkarību no pašvaldības finansējuma. Tāpat auditā konstatēts, ka 2024. gadā ieņēmumi no pamatdarbības samazinājušies par 5,4%, kas liecina par darba efektivitātes izaicinājumiem," komentē domes priekšsēdētājs.
Viņš arī skaidro, ka janvāra sākumā pašvaldība turpinās darbu un aicinās Kultūras ministriju (KM), kā arī citas iesaistītās un ieinteresētās puses uz sadarbību, lai kopīgi lemtu par "Austrumlatvijas koncertzāles" turpmāko attīstību, ilgtspējīgas finanšu pārvaldības stiprināšanu un koncertzāles stratēģisko mērķu sasniegšanu, nodrošinot visu ieinteresēto pušu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā.