Šorīt pulksten 6.30 sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtinājis braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotie ceļu posmi tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem, ziņo Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Ap pulksten 6.30 sarežģīti braukšanas apstākļi valdīja visā valstī, taču pēc pulksten 9 situācija pakāpeniski sāka uzlaboties.
Pašlaik apmierinoši braukšanas apstākļi ir visā Rēzeknes apvedceļa (A15) posmā, kā arī atsevišķās vietās uz Tallinas (A1), Vidzemes (A2), Valmieras (A3), Daugavpils (A6), Rēzeknes (A12) šosejas, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13), kā arī uz šosejas Tīnūži–Koknese (P80).
Pārējos valsts galvenajos autoceļos autovadītājiem joprojām jārēķinās ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem.
LVC norāda, ka arī pa reģionālajiem un vietējiem autoceļiem daudzviet Latvijā braukšana saglabājas sarežģīta.
