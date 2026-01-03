Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis parlamentam līdzšinējo aizsardzības ministru Denisu Šmihaļu iecelt vicepremjera un enerģētikas ministra amatā.
"Tikos ar Denisu Šmihaļu. Paldies par sistemātisko darbu Aizsardzības ministrijā un procesiem, kas iedarbināti, lai nodrošinātu mūsu valsts aizsardzību," Zelenskis sestdien rakstīja platformā "Telegram".
"Tieši šāds sistēmisks darbs šobrīd ir nepieciešams Ukrainas enerģētikas nozarē. Tas ir svarīgi, lai pēc katra Krievijas trieciena mēs varētu operatīvi atjaunot to, kas ir iznīcināts, un lai Ukrainas enerģētikas nozares attīstība būtu stabila un pietiekama Ukrainas vajadzībām," viņš klāstīja.
Ukrainas prezidents apliecināja, ka par šo ierosinājumu ir konsultējies ar premjerministri Jūliju Sviridenko un paļaujas uz parlamenta apstiprinājumu.
Saskaņā ar konstitūciju prezidentam ir jāierosina parlamentam tikai aizsardzības un ārlietu ministru amatu kandidāti.
Jūlijā parlaments aizsardzības ministra amatā iecēla bijušo premjerministru Šmihaļu. Pirms stāšanās aizsardzības ministra amatā Šmihaļs piecus gadus bija Ukrainas premjerministrs.
Piektdien Zelenskis paziņoja, ka ir piedāvājis pirmajam vicepremjeram un digitālās transformācijas ministram Mihailo Fedorovam kļūt par aizsardzības ministru, bet Šmihaļam, kas šobrīd ieņem aizsardzības ministra amatu, vadīt citu jomu.
Ar paziņojumu par ieceri nomainīt aizsardzības ministru Zelenskis nāca klajā dienā, kad viņš bija paziņojis par jauna prezidenta kancelejas vadītāja izraudzīšanos.
Šajā amatā Zelenskis iecēla līdzšinējo Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vadītāju Kirilo Budanovu.
Ukrainas enerģētikas sektoru satricina ne tikai regulāri Krievijas triecieni, bet arī nesenais korupcijas skandāls.
Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) un Specializētā korupcijas lietu prokuratūra (SAP) 10. novembrī paziņoja, ka atklājuši vērienīgu korupcijas shēmu ap valsts enerģētikas uzņēmumu "Enerhoatom".
Skandāla centrā nonāca valdības ministri, ilggadējais prezidenta līdzgaitnieks Timurs Mindičs un finansists Oleksandrs Cukermans.
Saistībā ar skandālu amatu zaudēja tieslietu ministrs Hermans Haluščenko un enerģētikas ministre Svitlana Hrinčuka, kā arī atkāpās Zelenska kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks.
