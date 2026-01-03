ASV iejauksies, ja Irāna vardarbīgi apspiedīs miermīlīgus protestus, piektdien ierakstā platformā "Truth Social" brīdināja Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps.
"Ja Irāna šauj un vardarbīgi nogalina miermīlīgus protestētājus, kā tas ir viņu ierasts, Amerikas Savienotās Valstis nāks viņiem palīgā," pauda Tramps.
ASV ir paaugstinātas gatavības režīmā un gatavas rīkoties, norādīja prezidents.
Irāna piektdien brīdināja, ka reaģēs uz jebkādu ASV iejaukšanos.
"Jebkura intervences roka, kas uzbrūk Irānas drošībai ar jebkādiem aizbildinājumiem, tiks pakļauta atbildes reakcijai," platformā "X" pauda Irānas augstā līdera padomnieks Ali Šamhani.
"Irānas drošība ir sarkanā līnija," uzsvēra padomnieks.
Irānā jau piekto dienu turpinās protesti pret dzīves dārdzības pieaugumu, sadursmēs dzīvību zaudējuši vismaz seši cilvēki, piektdien vēsta britu raidsabiedrība BBC.
Protesti pārauguši vardarbībā, to gaitā aizdedzinātas automašīnas.
Daudzi protestētāji aicina izbeigt valsts augstākā līdera varu. Daži aicina atjaunot monarhiju.
Ceturtdien tika ziņots par nekārtībām vairākos valsts reģionos, ko izraisīja valūtas kursa straujais kritums un cenu kāpums.
Trampa pirmās prezidentūras laikā 2018. gadā ASV izstājās no starptautiskās vienošanās par Irānas kodolprogrammu un noteica Teherānai smagas sankcijas.
