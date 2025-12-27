Krievijas karaspēks naktī uz sestdienu veicis masīvu triecienu Kijivai un Kijivas apgabalam ar droniem, kā arī spārnotajām, ballistiskajām un aeroballistiskajām raķetēm, pavēstīja amatpersonas.
Triecienā Kijivas apgabalā Bila Cerkvas rajonā nogalināta 1978. gadā dzimusi sieviete, pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Mikola Kalašniks.
Viens vīrietis ievainots, bet pieciem cilvēkiem Višhorodas rajonā bijusi akūta stresa reakcija, norādīja apgabala vadītājs.
Triecienā Kijivā cietuši 19 cilvēki, pavēstīja mērs Vitālijs Kličko.
11 cilvēki hospitalizēti, pārējiem snigta palīdzība uz vietas.
Triecienā Kijivā cietušas vairākas daudzstāvu dzīvojamās ēkas.
Kijivas Darnicas rajonā drons trāpījis 24 stāvu namam. Daļēji sagrauti 24. un tehniskais stāvs, pavēstīja Kličko.
Šajā rajonā pēc atlūzu nogāšanās aizdegušies automobiļi.
Dņepras rajonā 18 stāvu ēkai trāpīts trešā stāva līmenī.
Desnas rajonā pirmā stāva līmenī cietis deviņstāvu nams, bet Ševčenko rajonā izraisījies ugunsgrēks desmitstāvu ēkā, pauda Kličko.
Tramps un Zelenskis tiksies Floridā svētdien
ASV prezidents Donalds Tramps ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski tiksies svētdien Palmbīčā, Savienoto Valstu Floridas štatā, pavēstīja Baltais nams.
Divpusējā tikšanās paredzēta plkst. 15 (plkst. 22 pēc Latvijas laika), un tās mērķis ir turpināt diskusijas par centieniem izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu.
Nav skaidrs, vai notiks sarunas ar Krieviju, jo Baltā nama paziņojumā Maskava nav pieminēta, norāda ziņu aģentūra DPA.
Par to, ka nedēļas nogalē gaidāma tikšanās ar Trampu, Zelenskis izteicās jau piektdien.
Jaunākajā ASV un Ukrainas sarunu kārtā tika izstrādāts 20 punktu plāns Krievijas agresijas kara izbeigšanai, kas ir nosūtīts Maskavai.
"Mēs apspriedīsim šos dokumentus, drošības garantijas," par ASV Floridas štatā, kur atrodas Trampa rezidence "Mar-a-Lago", gaidāmajām sarunām žurnālistiem piektdien sacīja Ukrainas prezidents.
"Runājot par jutīgiem jautājumiem, mēs apspriedīsim Donbasu un Zaporižjas atomelektrostaciju, un mēs noteikti apspriedīsim arī citus jautājumus," viņš piebilda.
Zelenskis šonedēļ sacīja, ka starp Kijivu un Vašingtonu joprojām pastāv domstarpības par šiem diviem jautājumiem.
Neraugoties uz to, Ukraina jaunākajā plānā panāca zināmas piekāpšanās, kas paredz iesaldēt frontes līniju un atcelt prasību, ka Kijivai juridiski jāatsakās no sava pieteikuma pievienoties NATO, sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents arī norādīja, ka šis plāns paver ceļu galu galā atvilkt savu karaspēku no Doneckas apgabala valsts austrumos un izveidot demilitarizētu zonu, lai gan iepriekš Kijiva nav vēlējusies tādu ierosinājumu pieņemt.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
