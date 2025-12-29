Saskaņā ar izlūkdienestu datiem Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki (USF) veikuši triecienu Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (GRU) speciālo uzdevumu vienības dislokācijas vietai, raksta "Militarnyi.com".
Par uzbrukumu sociālajos medijos paziņoja USF komandieris Roberts Brovdi (kaujas iesauka Madjar).
Operācija tika veikta 26. decembra naktī, to īstenoja Bezpilota sistēmu spēku 1. centra tālvadības dronu operatori, kas iepriekš bija zināmi kā 14. atsevišķais pulks.
Trieciens bija vērsts pret 14. gvardes atsevišķās speciālo uzdevumu brigādes (Kutuzova ordeņa) dislokācijas vietu, kas atradās Berdjanskē, Doņeckas apgabalā.
Saskaņā ar precizētiem izlūkošanas datiem uzbrukuma rezultātā iznīcināti vai ievainoti vairāk nekā 120 Krievijas speciālo uzdevumu karavīri. Brovdi norādīja, ka
51 karavīrs gājis bojā, bet 74 guvuši ievainojumus.
Informācija par bezvēsts pazudušajiem vai zem gruvešiem iesprostotajiem nav sniegta.
Papildus karavīru izmitināšanas ēkai triecienā cietis arī vienības komandpunkts.
Kā norāda "CyberBoroshno", bezpilota lidaparāti trāpījuši piecām ēkām, no kurām viena tika skarta divreiz. Uzbrukumā izmantoti Ukrainā ražoti droni FP-1 un FP-2.
Ja šie zaudējumi tiks apstiprināti,
tas būs lielākais vienlaikus nodarītais trieciens gan šīs brigādes, gan visas GRU vēsturē.
Salīdzinājumam — GRU speciālo uzdevumu vienību kopējie zaudējumi Pirmajā un Otrajā Čečenijas karā tika lēsti ap 320 karavīru. Vienas nakts laikā Ukrainā šī brigāde, iespējams, zaudējusi gandrīz pusi no šī skaita.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
