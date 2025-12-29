ASV prezidents Donalds Tramps pēc svētdien notikušajām sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņojis, ka Ukraina un Krievija ir pietuvojušās iespējamam risinājumam Donbasa jautājumā, lai gan process joprojām esot sarežģīts.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu lūdzis sniegt Ukrainai drošības garantijas uz 30 līdz 50 gadiem, vēsta portāls "RBK-Ukraina".
Zelenskis sarunā ar žurnālistiem norādīja, ka šobrīd tiek apspriests variants par drošības garantiju sniegšanu uz 15 gadiem ar iespēju tās pagarināt.
"Es viņam [Trampam] teicu, ka mums jau notiek karš, un ir pagājuši gandrīz 15 gadi. Tāpēc es ļoti vēlētos, lai garantijas būtu ilgākas. Un es viņam teicu, ka mēs ļoti gribētu apsvērt 30, 40, 50 gadus. Un tad tas būtu prezidenta Trampa vēsturiskais lēmums. Prezidents teica, ka viņš padomās," pavēstīja Zelenskis.
Kā ziņots, Zelenskis un Tramps svētdien tikās ASV Floridas štatā. Pēc sarunām Ukrainas prezidents paziņoja, ka miera plāns ir saskaņots 90% apmērā un ka ASV drošības garantijas ir saskaņotas pilnībā. Kas tieši tiks iekļauts šajās garantijās, publiski nav precizēts. Vienlaikus abi prezidenti norādīja, ka joprojām nav atrisināts jautājums par Donbasa teritoriālo piederību.
Galvenais strīdus punkts sarunās joprojām ir Maskavas prasība pilnībā pārņemt kontroli pār Doneckas un Luhanskas apgabaliem Donbasa reģionā, ko daļēji joprojām kontrolē Ukraina.
Krievi uz Ukrainu raidījuši 25 lidrobotus
Naktī uz svētdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 25 uzbrukuma lidrobotus "Shahed" un dažādu tipu dronus-imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
21 no krievu lidrobotiem ir notriekts vai padarīts nekaitīgs, izmantojot radioelektroniskās cīņas līdzekļus.
Fiksēti četru lidrobotu trāpījumi divās apkaimēs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
