Šis gads paliek atmiņā ar animācijas filmas “Straume” vēsturisko “Oskara” balvu, kas pirmo reizi pievērsa pasaules kino uzmanību Latvijai, ar diplomātisko triumfu – ievēlēšanu ANO Drošības padomē –, kā arī ar Eiropas čempionāta basketbolā svētkiem, kas apvienoja līdzjutējus visā valstī. Nozīmīgs pavērsiens bija arī Baltijas valstu atslēgšanās no BRELL energosistēmas, simboliski noslēdzot vēl vienu atkarības posmu. Šie un citi mirkļi fotogrāfijās veido 2025. gada emocionālo un vēsturisko portretu. Aplūko foto!
2025. gads fotomirkļos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu