Pirmais Operetes teātra Jaungada koncerts "Amore & Musica" nupat, 20. decembrī, izskanējis Siguldas "Devonā", tuvākajās dienās savus klausītājus tas gaidīs Jūrmalā, Rīgā un Cēsīs. Par operetes īpašo valdzinājumu – šī saruna ar žanrā pieredzējušo baritonu Nauri Indzeri.

Operetes teātris ik gadu sveic ar dzīvespriecīgu, dzirkstošu svētku programmu gadu mijā. Šī gada koncerta vadmotīvs ir "Mīlestība un mūzika" jeb "Amore & Musica". Programmā skanēs skaistākās operešu un operu ārijas, populāra mūzika ar spilgtākajiem Operetes teātra solistiem – soprāniem Sonoru Vaici, Antu Jankovsku (Itālija), Jolantu Strikaiti, Patrīciju Kozlovsku un Anastasiju Dolgoņenko, pirmā Starptautiskā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursa otrās vietas ieguvēju. Dzirdēsim tenoru Emīlu Kivlenieku, un svētku programmas pārsteigums būs tenors no Ķīnas Chen Xu, vokālistu konkursa pirmās vietas ieguvējs.

Horeogrāfijas partitūru veidos Ieva Kemlere, kura pati arī dejos kopā ar Andreju Filipovu. Operetes teātra simfoniskais orķestris muzicēs Atvara Lakstīgalas vadībā. Klausītājus priecēs arī virtuozais vijolnieks Raimonds Ozols. Dzirkstošo svētku programmu ar operetes meistaru Imres Kalmāna, Franca Lehāra skaistākajām operešu ārijām vadīs Operetes teātra mākslinieciskā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska. Klausītāji varēs iepazīt arī brazīliešu komponista Zekinja de Obrei populārākās melodijas.

Koncerta noskaņu uzburs režisore Egija Silāre un multimediju māksliniece scenogrāfe Ineta Sipunova.

Drīz būs trīsdesmit gadi, kopš baritons Nauris Indzeris aktīvi darbojies profesionālās mūzikas laukā – gan kā operdziedātājs, gan kamerdziedātājs un operetes mākslinieks.

Nauri, ar ko šobrīd piepildīta jūsu radošā dzīve?

N. Indzeris: Gandrīz divdesmit gadus esmu vokālais pedagogs diriģenta Inta Teterovska vadītajam jauniešu jauktajam korim "Balsis". Rādot priekšā citiem, kā pareizi jādzied, arī sevi uzturi vokālā formā. Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā man ir topošo jūrnieku vokālais ansamblītis tiem, kas grib skanīgāku balsi, lai var kā kapteiņi dot skaidras komandas, nevis kaut ko noņurdēt zem deguna (pasmaida). Vēl ir dažādas sadarbības – gan ar "Latvijas koncertiem", gan ar klasiskās mūzikas ģildi "Euterpe", kurā veidojam interesantas programmas un koncertus. Un, protams, Operetes teātris, kas reizi gadā Ikšķilē rīko Starptautisko operetes festivālu, kas ir vērienīgs sarīkojums, un māksliniekiem allaž jābūt formā. Pēc ilgāka laika nupat tapusi jauna operete "Džudita", kuru atkal spēlēsim 30. decembrī "Ziemeļblāzmā".

Tad, lūk, kur rodas mūsu labāko amatieru koru panākumi, jaunieši skolojas pie profesionāļiem ar stāžu…

Tā ir. Piemēram, vienam no labākajiem konkurentiem, Jurģa Cābuļa vadītajam "Kamēr…", vokālā pedagoģe ir dziedātāja, mana kolēģe Operetē Jolanta Strikaite, tā pati, ar kuru kopā dziedam un dejojam valsi "Silvā" – es kā operetes galvenais varonis Edvīns un viņa kā vecāku izvēlētā mana sieva Stasija (labi, ka tas nesakrīt ar koru karu laiku – abi pajokojam).

Pirms šīs sarunas sacījāt, ka jums šā gada nogalē astoņpadsmit koncerti…

Rīt, 24. decembrī, pašā Ziemassvētku vakarā, dziedāšu divos dievkalpojumos Garkalnes baznīcā. Nākamajā dienā tētim 85 gadu jubileja, jāaizbrauc līdz Gulbenei, kurp vecāki pārcēlās no Rankas, kad man bija četri gadi, un kur pagāja visa mana dzīve līdz Valmieras Viestura vidusskolai, kur teātra klasē mācījos pie Dailes teātra premjera Ģirta Ķestera tēva Zigurda Ķestera. Gan jau par godu manam tētim būs jānodzied kāda dziesma. Pēc tam tūlīt nākamajā dienā jāuzstājas Operetes teātra Gadu mijas koncertā Dzintaru koncertzālē, tad klāt nākamie Gadu mijas koncerti…

Vai no tēva jums tā samtainā balss?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē