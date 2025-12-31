ASV prezidents Donalds Tramps apsolīja palīdzēt Ukrainai pretgaisa aizsardzības jomā, žurnālistiem otrdien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šādu apņemšanos Tramps paudis, kad bijis informēts par situāciju Ukrainā.
Kā sacīja Zelenskis, tikšanās gaitā ar Trampu apspriesta Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu stiprināšana.
"Atsevišķs otrais bloks, kas mums bija ar prezidentu Trampu, ka man tiešām ir vajadzīga pretgaisa aizsardzība," sacīja Ukrainas prezidents.
"Man tiešām ir vajadzīgas NASAMS raķetes. Man tiešām vajag PAC-3 raķetes sistēmām "Patriot". Un es negribu publiski stāstīt, kāda šobrīd ir mūsu situācija, bet es to parādīju, demonstrēju amerikāņu pusei," klāstīja Zelenskis.
"Prezidents Tramps teica, ka viņš man palīdzēs," piebilda prezidents. "Es esmu viņam par to pateicīgs."
"Vēl es teicu, ka mēs esam gatavi to visu iegādāties, izmantojot PURL programmu. Un šeit es gribu pateikties eiropiešiem, ka viņi nodrošina šo programmu," apliecināja Zelenskis.
Šāds atbalsts ir nepieciešams, neraugoties uz diplomātiskajiem centieniem izbeigt karu, jo Krievija nav pārtraukusi savus triecienus, norādīja prezidents.
Zelenskis ar sabiedroto līderiem tiksies 6. janvārī Francijā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņoja, ka 6. janvārī samitā Francijā tiksies ar Ukrainas sabiedroto valstu līderiem.
Vēl pirms šī samita 3. janvārī notiks Kijivas sabiedroto valstu drošības padomnieku tikšanās, sociālajos tīklos norādīja prezidents.
"Neilgi pēc tam notiks diskusijas līderu līmenī - tikšanās ir nepieciešamas. Mēs to plānojam 6. janvārī Francijā," pauda Zelenskis.
Uzrunājot žurnālistus neilgi pēc paziņojuma, Zelenskis precizēja, ka nacionālās drošības padomnieki "izskatīs visus dokumentus, visas iestrādes", pirms līderi tos apspriedīs samitā Francijā.
Pēc tam padomnieki atkal tiksies 7. janvārī, lai "precizētu lietas", sacīja Zelenskis.
Kijiva cer, ka pēc tam notiks tikšanās gan ar Eiropas līderiem, gan ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Nedēļas nogalē Zelenskim bija sarunas ar Trampu Floridā, un gan Kijiva, gan Vašingtona paziņoja, ka ir panākts progress attiecībā uz ASV plānu kara izbeigšanai.
Ukraiņu lidroboti uzbrukuši Tuapse
Naktī uz trešdienu ukraiņu lidroboti uzbrukuši piejūras pilsētai Tuapse Krievijas dienvidos.
Uzlidojumā cietuši divi cilvēki. Postījumi nodarīti dzīvojamajām mājām, ostai un naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo amatpersonas.
Uzņēmuma "Rosņeftj" rūpnīcā uzlidojuma rezultātā sācies ugunsgrēks.
Krievi uz Ukrainu raidījuši 127 lidrobotus
Naktī uz trešdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 127 uzbrukuma lidrobotus "Shahed" un dažādu tipu dronus-imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas spēki notriekuši vai padarījuši nekaitīgu 101 no krievu lidrobotiem.
Fiksēti 20 lidrobotu trāpījumi 11 apkaimēm.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 207 910
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 207 910 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1220 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 481 tanku, 23 845 bruņutransportierus, 35 642 lielgabalus un mīnmetējus, 1586 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1264 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 97 684 bezpilota lidaparātus, 4136 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 72 247 automobiļus un autocisternas, kā arī 4035 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
