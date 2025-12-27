Pēc tam, kad jaunatklātajos ASV Tieslietu ministrijas publiskotajos dokumentos parādījusies fotogrāfija, kurā Maikls Džeksons redzams kopā ar pedofilu Džefriju Epstīnu, sociālajos tīklos un medijos uzjundījušas jaunas kaislības. Uz to publiski reaģējis nelaiķa popzvaigznes bijušais miesassargs Mets Fidss, sniedzot skaidrojumu par attēla tapšanas apstākļiem.
Fotogrāfija, kurā Džeksons redzams uzvalkā un saulesbrillēs līdzās ikdienišķi ģērbtajam Epstīnam, iekļauta starp simtiem tūkstošu dokumentu, kas piektdien publiskoti saistībā ar skandalozo finansistu. Dokumentos nav izteikti nekādi apgalvojumi par Maikla Džeksona iesaisti noziedzīgās vai neatbilstošās darbībās.
Mets Fidss norāda, ka fotogrāfija uzņemta 2003. gadā Floridā, laikā, kad Džeksons ar nekustamo īpašumu aģenta starpniecību apskatījis vairākus īpašumus Palmbīčā (angļu: Palm Beach). "Mēs vienkārši skatījām mājas — Maikls vēlējās dzīvot Palmbīčā, lai būtu tuvāk savam draugam Berijam Gibam (Bee Gees mūziķis)," Fidss raksta sociālajos tīklos, uzsverot, ka tobrīd neviens no komandas pat nezinājis, kas ir Epstīns.
Pēc bijušā miesassarga teiktā, Epstīna īpašums bijis tikai viens no vairākiem apskatītajiem, un tā īpašnieks, tāpat kā citi, vēlējies nofotografēties ar pasaulslaveno mūziķi.
"Maiklam nebija ne jausmas, kas ir Epstīns. Viņš vienmēr bija pieklājīgs pret ikvienu, ko satika,"
uzsver Fidss, noliedzot jebkādas ciešākas saiknes starp abiem.
Fidss arī norāda, ka Epstīns nekad nav bijis Džeksona tuvo cilvēku lokā vai finanšu aprindās, bet izskanējušās spekulācijas dēvē par nepamatotām. Viņš piebilst, ka tikšanās laikā klāt bijuši arī citi miesassargi un Džeksona ārsts.
Tajā pašā dokumentu apjomīgajā publikācijā iekļautas arī fotogrāfijas, kurās Epstīns redzams kopā ar citām sabiedrībā zināmām personām, tostarp bijušo ASV prezidentu Bilu Klintonu un dziedātāju Daienu Rosu. Arī šie attēli publicēti bez plašāka konteksta un nesatur apgalvojumus par noziedzīgu rīcību.
Maikls Džeksons nomira 2009. gadā. Mets Fidss ar viņu strādāja aptuveni desmit gadus.
