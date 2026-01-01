Panākumi pludmales volejbolā, vieglatlētikā, trešais Stenlija kauss Latvijas hokejistiem pēc kārtas un lielais basketbols Rīgā – 2025. gadā mūsu sportā bija par ko lepoties.
- Uzvara. UEFA Eiropas līgā vēsturisku pirmo Latvijas klubu uzvaru izcīna "RFS", mājās ar 1:0 pārspējot slaveno Amsterdamas "Ajax". Pirms spēles pretinieku fani uztaisa trādirīdi pie Brīvības pieminekļa, tostarp petaržu šaušana un urinēšana. Tas kalpo kā mācība turpmākajam, ka svētvieta pirms šāda veida notikumiem jānorobežo ar barjerām.
- Paviršība. ULEB Eirolīga izveido un publiski izrāda karti, kurā Latgale atdalīta no Latvijas. Organizācija to skaidro ar kādas mārketinga kompānijas cilvēcisku kļūdu, izmantojot nepareizās kartes.
- Kļūda. Kristaps Janičenoks pie stūres sēžas 2,3 promiļu reibumā un spiests atkāpties no Eiropas basketbola čempionāta izpilddirektora amata. Vēlāk tiesa viņam piespriež mēnesi cietumsodu, atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, tāpat jāsamaksā valstij 25 tūkstoši eiro.
- Kautiņš. Pasaules biatlona čempionāta laikā viesnīcā izceļas kautiņš starp treneri Ilmāru Brici un sportistu Andreju Rastorgujevu. Konflikta iemesls – pirms gada it kā pazudušās slēpes, kuras it kā paņēmis Bricis. Rezultātā Rastorgujevs priekšlaikus bija spiests beigt sezonu, bet Bricis atkāpās no izlases trenera amata un vēl līdz 18. janvārim izcieš diskvalifikāciju no starptautiskās federācijas.
- Uguņošana. Eduards Tralmaks Čehijas hokeja čempionāta pēdējās spēles pēdējā trešdaļā nopelna piecus punktus (3+2) un izrauj pirmo vietu rezultatīvāko spēlētāju sarakstā – 51 spēlē 48 punkti. Viņš ir pirmais latvietis, kurš TOP 5 līgā sezonu noslēdzis kā labākais punktu guvējs.
- Līvi. U-18 hokejistiem pēc uzvaras pasaules čempionātā ASV pret Norvēģiju (2:1 pēcspēles metienos) Latvijas himnas vietā tiek atskaņots "Līvu" hits "Dzelzsgriezējs".
- Apvainošanās. "Metta" neielaiž stadionā Latvijas futbola žurnālistikas zeltu Arkādiju Birjuku un Edmundu Novicki, kuram bija jākomentē virslīgas spēle. Klubs apvainojies par vairākiem virsrakstiem portālā "Sportacentrs.com". Vēl tālāk iet Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, kurš par kritisku rakstu atņem jau apstiprinātās Eiropas čempionāta akreditācijas diviem "Latvijas Avīzes" žurnālistiem. Pēc publiska skandāla izcelšanās viņš tās atgriež.
- Atgriešanās. Pērnā gada novembrī paziņojis par karjeras beigšanu, šī gada pavasarī Kaspars Daugaviņš atkal velk kājās slidas un ar Latviju piedalās pasaules čempionātā. Šo sezonu 37 gadus vecais uzbrucējs sāka "Mogo/RSU", bet nu spēlē Vācijas pēc spēka otrajā līgā. Latvijas izlases kapteinis novembrī saņēma Triju Zvaigžņu ordeni.
- Otrais! Acīmredzamais neticamais – Uvis Balinskis savā otrajā sezonā Nacionālajā hokeja līgā tiek pie otrā Stenlija kausa, atkal to paveicot ar Floridas "Panthers", un šoreiz jau arī viņa uzvārds tiek iegravēts uz prestižās trofejas. Latvijas hokejists Stenlija kausu izcīnījis trīs gadus pēc kārtas, pirms tam to paveicot Teodoram Bļugeram.
- Vērtīgākais. Artūra Šilova pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" uzvar Amerikas hokeja līgas čempionātā, izcīnot Kaldera kausu. Šilovs sargā komandas vārtus visās 24 izslēgšanas turnīra spēlēs un tiek atzīts par vērtīgāko spēlētāju.
- Klauni. Basketbolistu Rodiona, Artura un Iļjas Kurucu māte Olga Sokolova sociālajos tīklos publisko vairākus video, kurā redzama viņas nostāja pret latviešu valodu. Pēc notikušā viņa zaudē audzinātājas darbu bērnudārzā Rīgā, bet Rodions interneta vidē nespēj paklusēt un jauši vai nejauši kritiķus apzīmē par klauniem.
- Ēras beigas. Pēc 19 gadu darba Latvijas bobsleja izlases galvenā trenera amatu atstāj Sandis Prūsis, vietā nākot vēl nesenajam pilotam Emīlam Cipulim.
- Darbu kvalitāte. Murjāņu sporta ģimnāzijā sapuvusi un iebrukusi tikai pirms astoņiem gadiem renovētās sporta manēžas grīda, bet, kā jau parasti, neviena atbildīgā nav.
- Notikums. Rīgā trešo reizi notiek Eiropas čempionāts basketbolā, šoreiz arī finālposms. Latvijā vērojamas vienas no lielākajām pasaules zvaigznēm – Nikola Jokičs, Luka Dončičs, Jannis Adetokunbo, Alperens Šenguns. Aizraujošā finālā Vācija uzvar Turciju. Latvijas izlasei vilšanās – bez vairākiem traumētiem spēlētājiem nākas apstāties astotdaļfinālā, zaudējot krietni novājinātai Lietuvai.
- Prieks. Pasaules čempionātā vieglatlētikā pēc desmit gadu pārtraukuma medaļu izcīna Latvijas sportists – šķēpmetēja Anete Sietiņa uz Tokiju dodas ar sezonas 22. labāko rezultātu, bet mājās pārved sudrabu, nodemonstrējot izcilu fizisko un mentālo sagatavotību, bronzas pozīcijās ielēca piektajā metienu sērijā, bet pēdējā pacēlās uz otro vietu.
- Šķiršanās. Latvijas volejbola izlase iekļūst Eiropas čempionāta finālturnīrā, bet neturpina sadarbību ar galveno treneri Raineru Vasiļjevu. Tam par iemeslu – neskaidrības par to, vai valsts piešķirs finansējumu un izlase varēs pilnvērtīgi sagatavoties Eiropas čempionātam. Pirmo reizi kopš 1997. gada finālturnīram kvalificējusies arī Latvijas sieviešu izlase.
- Spēle. Pirmo reizi Latvijas futbola izlase tiekas ar kājbumbas dzimteni Angliju. Londonā 0:3, Rīgā – 0:5. Rezultāti apliecina abu komandu spēku samēru, taču Paolo Nikolato vadītā Latvijas komanda neizskatās nemaz tik vāji un arī pie pretinieku vārtiem rada interesantus momentus.
- Ceturtais zelts. Pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš lieliski turpina startēt junioru turnīros, Meksikā izcīnot zeltu pasaules U-21 čempionātā. Pirms trim gadiem viņi kļuva par pasaules čempioniem U-19 grupā, tajā gadā bija labākie arī Eiropas U-18 čempionātā, bet pērn triumfēja Eiropas U-20 konkurencē.
- Misēklis. Latvijas futbola čempionātā pēc piecu gadu pārtraukuma uzvar "Rīga", bet organizatoriem kausa pasniegšanas mirklis izvēršas neveikls, jo plakātā ieviesusies kļūda un rakstīts – čempions 2026.
- Filma. Pēc sešu gadu darba pirmizrādi piedzīvo režisora Dzintara Dreiberga filma "TTT tīklā. Leģendas dzimšana". Īsts meistarstiķis, kurā atklāti izcilās komandas pirmā laika līderes Dzidras Karamiševas-Uztupes dzīves līkloči pastāvošās varas smacējošos apstākļos. Leģendāro Skaidrīti Smildziņu-Budovsku lieliski ataino Latvijas izlases spēlētāja Evelīna Otto.
- Čempiones! Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova aizvada fenomenālu pasaules čempionātu Austrālijā, visā turnīrā zaudējot tikai vienu setu un pirmo reizi izcīnot zeltu.
- Apvainojumi. Latvijas futbola virslīgā pārspēlēs "Grobiņa" emocionālā duelī uzvar "JDFS Alberts" (1:0), atbildes duelī galvenais tiesnesis Andris Treimanis, tostarp arī palīdzot video atkārtojumiem, pieņem vairākus lēmumus par sliktu rīdziniekiem un tiek nozākāts no līdzjutējiem, starplaikā un pēc mača izvēršas arī neliela tieša konfrontācija. Latvijas labākais tiesnesis pēcāk raisa diskusiju, nākot klajā ar vēstījumu, ka agresivitāte sporta līdzjutēju vidū ir pārāk augsta un problēma jārisina valstiskā līmenī.
- Pieteikums. Spilgti sevi lielajā hokejā piesaka 17 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits, kurš pārstāv Somijas vienību Mikeli "Jukurit", un nākamvasar varētu kļūt par visaugstāk Nacionālajā hokeja līgā draftēto Latvijas hokejistu vēsturē.
