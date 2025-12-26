Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien paziņoja, ka tuvākajās dienās plāno tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
"Mēs nezaudējam nevienu dienu. Esam vienojušies par visaugstākā līmeņa tikšanos drīzumā ar prezidentu Trampu," Zelenskis rakstīja platformā "X".
"Līdz Jaunajam gadam var daudz ko izlemt," piebilda Ukrainas prezidents.
Laikraksts "Kyiv Post", atsaucoties uz avotiem diplomātiskajās aprindās, ziņoja, ka tikšanās varētu notikt 28. decembrī Trampa rezidencē "Mar-a-Lago" ASV Floridas štatā.
Zelenskis paziņojumu izplatīja pēc tam, kad Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāram Rustemam Umerovam bija sarunas ar ASV pusi.
Pēdējās nedēļās ir pastiprinājušies diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Tramps, kurš vēlas iegūt Nobela Miera prēmiju, vēlas panākt kara izbeigšanu.
Trampa sarunu delegācijā, kuras sastāvā ir īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners, pēdējā laikā rīkoja intensīvas sarunas ar Ukrainas amatpersonām.
Zelenskis ceturtdien arī telefoniski runāja ar Vitkofu un Kušneru. Divas dienas decembrī sarunas notika arī Berlīnē, iesaistot procesā Eiropas delegācijas. Maskava katru reizi bija iesaistīta saziņā ar Vašingtonu.
Pēc tam, kad miera plāns ilgi tika turēts noslēpumā, Zelenskis Ziemassvētku vakarā publiski paziņoja par plāna 20 punktiem. Plāns ietver drošības garantijas Ukrainai, kas ir līdzvērtīgas NATO līguma 5. panta savstarpējās palīdzības klauzulai.
Krievijas reakcija uz sarunām ir bijusi klusa. Galvenais strīdus punkts joprojām ir Maskavas prasība pilnībā pārņemt kontroli pār Doneckas un Luhanskas apgabaliem Donbasa reģionā, kurus vēl daļēji kontrolē Ukraina.
Ukrainas armija tur aizstāvas un nevēlas atstāt šīs teritorijas.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 202 070
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 202 070 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 840 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 459 tankus, 23 804 bruņutransportierus, 35 509 lielgabalus un mīnmetējus, 1579 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1264 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 95 334 bezpilota lidaparātus, 4107 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 71 454 automobiļus un autocisternas, kā arī 4029 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Krievijas karaspēkam apšaudot Hersonas tirgu, viens nogalinātais
Krievijas armija ceturtdien apšaudīja Ukrainas dienvidu pilsētas Hersonas centrālo tirgu, nogalinot vienu cilvēku, paziņoja Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.
Apšaudē iznīcinātas tirdzniecības vietas, izcēlušies ugunsgrēki.
Nogalinātais ir 47 gadus vecs tirgus darbinieks.
Hersona atrodas pie frontes līnijas, to pastāvīgi apšauda Krievijas karaspēks un pilsētā notiek Krievijas dronu uzbrukumi.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
