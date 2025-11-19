Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns trešdien paziņoja, ka noslēdz savu karjeru valstsvienības rindās.
"Ir laiks! Paldies visiem, kas man ticējuši un mani atbalstījuši šī ceļa laikā. Šai komandai un valstij esmu atdevis visu, kas bijis manos spēkos," savā sociālās platformas "Facebook" kontā ierakstīja 36 gadus vecais basketbolists. "Pārstāvēt Latviju ir bijis liels gods, ko nekad neaizmirsīšu. Tā vienmēr būs mana mīļākā komanda."
Bertāns, kurš šobrīd pārstāv Latvijas čempionvienību "VEF Rīga", paziņojumā norāda, ka viņa pēdējā spēle izlases rindās būs 28. novembrī pret Nīderlandes valstsvienību Pasaules kausa (PK) kvalifikācijā.
Pēc Latvijas Basketbola savienības (LBS) apkopotās statistikas, Bertāns nacionālās izlases rindās debitēja 2010. gada augustā mačā pret Melnkalni un kopš tā laika laukumā devies 89 oficiālajās spēlēs, vidēji mača izceļoties ar 9,65 punktiem.
Valstsvienības rindās Bertāns piedalījies piecos Eiropas čempionātu finālturnīros (2011., 2013., 2015., 2017. un 2025. gadā) un Latvijas izlases vienīgajā Pasaules kausa finālturnīrā (2024.).
"No pašas pirmās spēles katrs mirklis izlases rindās ir bijis īpašs. Man ir bijis liels gods valkāt sarkanbaltsarkanās krāsas katru spēli, katru cīņu, katru himnas atskaņojumu," savā "Instagram" kontā izlases atstāšanu komentēja Bertāns. "Pēc 15 neaizmirstmiem gadiem, pārstāvot Latvijas vīriešu izlasi, esmu nolēmis likt punktu savai karjerai valstsvienībā."
Kā sacīja pieredzējušais basketbolists, viņš ir lepns, ka ir daļa no Latvijas basketbola vēstures, un noteikti atbalstīs izlases jauno paaudzi.
"Mainās laiki, mainās treneri, mainās paaudzes, bet Latvijas izlase vienmēr būs mana mīļākā komanda," piebilda Dairis Bertāns.
Klubu karjeras laikā vecākais no brāļiem Bertāniem pārstāvējis "Valmiera", "ASK Rīga", "Ventspils" un "VEF Rīga" klubus Latvijā, spāņu Bilbao "Dominion", Turcijas komandu Stambulas "Dariššafaka", Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" no Itālijas, Krievijas vienību Maskavas apgabala "Himki" un Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) klubu Ņuorleānas "Pelicans", kura rindās 2018./2019. gada sezonā aizvadīja 12 spēles.
Latvijas izlase 2027. gada PK kvalifikāciju jaunā galvenā trenera Sito Alonso vadībā uzsāks 28. novembrī savā laukumā pret Nīderlandi.
Mačs "Xiaomi arēnā" Rīgā sāksies plkst. 19.30.
Latvieši cīņu par ceļazīmi uz Kataru sāks kvalifikācijas turnīra Eiropas zonas F grupā, pa divām reizēm sacenšoties ar Nīderlandes, Polijas un Austrijas komandām. Pirmajā izlašu logā paredzēta viesošanās Austrijā.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās E grupas komandas iegūs tiesības spēlēt 2027. gada Pasaules kausa finālturnīrā.
