Kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane lieliski sākusi olimpisko sezonu, šobrīd Pasaules kausā (PK) slalomā pēc diviem posmiem ieņemot kopvērtējuma 15. vietu.
Svētdien Austrijas pilsētiņā Gurglā sezonas otrajās slaloma sacensībās Ģērmane pirmajā trasē uzrādīja 18. labāko rezultātu, bet otrajā bija sestā ātrākā, summā ieņemot 14. vietu. Tas par spīti muguras sāpēm un saaukstēšanās simptomiem – klepum un aizliktam degunam. Pirms nedēļas Somijas pilsētiņā Levi viņa bija 21. vietā, bet PK kopvērtējumā ar 28 punktiem ir 15. vietā. Gurglā startēja arī Liene Bondare, taču pirmajā trasē nefinišēja. Gan Levi, gan Gurglā uzvarēja amerikāniete Mikaēla Šifrina. Nākamais PK posms slalomā šīs nedēļas nogalē ASV.
Sezonu sākuši arī bobslejisti un skeletonisti, sacenšoties olimpiskajā Kortīnas d’Ampeco trasē. Jēkabam Kalendam ar stūmēju Arni Bebrišu 13. vieta, Renāram Grantiņam ar Edgaru Unguru 23., savukārt četriniekos abiem pilotiem attiecīgi 17. un 20. pozīcija. Skeletonā Dārtai Neimanei 22., bet Martai Andžānei 27. vieta, kamēr vīru sacensībās Emīls Indriksons, debitējot Pasaules kausā, ieņēma 23., bet Dāvis Valdovskis 31. vietu. Jaukto komandu sacensībās Neimane un Indriksons bija astotie. Otrais posms šonedēļ Īglsas trasē Austrijā.
