Francijas galvaspilsētas Parīzes Luvras muzeja darbinieku arodbiedrības pārstāvji šodien pulcēsies, lai lemtu, vai turpināt pirmdien uzsāktā streika akcijas (attēlā), vai arī tās izbeigt.
Slavenās "Monas Lizas" un daudzu citu mākslas šedevru mājvietas slēgšana streika dēļ ir krietns trieciens Parīzes prestižam. Mediju veiktajās ielu aptaujās daudzi ārvalstu tūristi atzinuši, ka vēlējušies apmeklēt Francijas galvaspilsētu tieši Luvras dēļ un tagad ir vīlušies. Ap 400 muzeja darbinieku streika iemesls ir prasības pēc labākiem darba un drošības apstākļiem Luvrā – trūkumi, kas atklājās īpaši pēc skandalozās 88 miljonu eiro vērto dārglietu zādzības no muzeja gaišā dienas laikā oktobrī. Streikotāji vēlas, lai tiktu palielināts apsargu skaits un "priekšniecību, kas uzklausa savus darbiniekus".
