ASV un Eiropas biržās akciju cenas pirmdien lielākoties samazinājās, investoriem bažījoties, ka gaidāmi neiepriecinoši uzņēmumu darbības rezultāti.
Noskaņojumu neuzlaboja arī iespēja, ka ASV Federālā rezervju sistēma decembra sanāksmē varētu nepazemināt bāzes procentu likmi.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 1,2% līdz 46 590,24 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,9% līdz 6672,41 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,8% līdz 22 708,08 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,2% līdz 9675,43 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 8119,02 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 1,2% līdz 23 590,52 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien saruka par 0,3% līdz 59,91 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,3% līdz 64,20 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 0,5% līdz 31,42 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1621 līdz 1,1589 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3171 līdz 1,3156 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 154,55 līdz 155,23 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 88,22 līdz 88,09 pensiem par eiro.
