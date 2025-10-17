Eiropai nepieciešama vienota akciju birža, lai tās uzņēmumi spētu konkurēt pasaules līmenī, ceturtdien sacīja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, vienlaikus brīdinot, ka apdraudēta kontinenta nākotnes labklājība.
"Mums nepieciešama sava veida Eiropas akciju birža, lai veiksmīgiem uzņēmumiem, piemēram, "BioNTech" no Vācijas nenāktos kotēt akcijas Ņujorkā," runā Bundestāgā sacīja Mercs.
"Tikai tā būs iespējams saglabāt Vācijas un Eiropas pētījumu radīto vērtību Eiropā," uzsvēra kanclers.
Pēdējos gados Eiropas uzņēmumi bieži izlēmuši kotēt akcijas Ņujorkā, nevis Eiropā, jo ASV ir krietni lielāks kapitāla tirgus. Starp šiem uzņēmumiem ir arī "BioNTech", kas kopīgi ar ASV farmācijas milzi "Pfizer" izstrādāja rietumvalstīs pirmo apstiprināto Covid-19 vakcīnu, un Vācijas apavu zīmols "Birkenstock".
Augstākā līmeņa Eiropas Savienības politiķi un Eiropas Centrālā banka jau ilgstoši virza ideju par kapitāla tirgu savienību, lai saskaņotu regulējumu visā blokā un atvieglotu pārrobežu investīcijas. Tas saistīts ar centieniem integrēt Eiropas vājāk attīstītās ekonomikas, lai tās spētu labāk konkurēt ar straujāk augošajām tautsaimniecībām ASV un Āzijā.
"Mūsu uzņēmumiem ir nepieciešams pietiekami liels un dziļš kapitāla tirgus, lai tie varētu sevi finansēt labāk un, galvenais, ātrāk,"
sacīja Mercs. "Tuvākās nedēļas, mēneši un daži gadi izšķirs, vai Eiropa paliks neatkarīga ekonomiskā lielvara pasaules ekonomikā, vai arī mēs kļūsim par rotaļlietu lielajiem ekonomikas centriem Amerikā vai Āzijā," viņš piebilda.