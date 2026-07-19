Negausīgs cenu pieaugums tā dēvētajos straumēšanas pakalpojumos un apzināta satura saskaldīšana pa dažādām platformām aizvien vairāk kaitina skatītājus, un tā rezultātā atkal aizvien vairāk cilvēku visā pasaulē sāk atgriezties pie pirātiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. 

Britu uzņēmums MUSO aprēķinājis, ka pirātisko darījumu apjoms no 130 miljardiem 2020. gadā izaudzis līdz 216 miljardiem 2024. gadā. Tas palielinājies vismaz par 86 miljardiem, un tas nozīmē, ka tie, kuri bija sacerējušies pakāpeniski aizvien vairāk iedzīvoties, būs smagi alojušies.

Izdevums The Guardian atgādinājis, ka savulaik vietne Netflix solīja, ka pie viņiem viss būšot vienā vietā. Taču realitātē mūsdienu straumēšanas pakalpojumu sniedzēji vairāk atgādina “Kabeļu TV2.0”: izveidotas desmitiem dažādas platformas, katra ar savu ekskluzīvo saturu un, protams, atsevišķu abonēšanu. Rezultātā vidējā eiropiešu mājsaimniecība tagad spiesta iztērēt vismaz 700 eiro gadā trim vai vairāk platformām. Proti, cilvēki sākuši maksāt vairāk, bet pretim saņem mazāk. Netflix jau nekaunīgi paaugstināja cenu, konkurenti mēģina neatpalikt, līdz ar to aizvien vairāk cilvēku sāk domīgi jautāt: “Vai tomēr nesanāk lētāk, ja izmanto pirātiskos pakalpojumus?”

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