Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa nosūtījusi ES dalībvalstīm dokumentu, kurā izklāstītas prasības, kam, pēc Briseles domām, Krievijai būtu jāpiekrīt sarunās ar Ukrainu, tostarp prasības par karavīru skaita samazināšanu un izvešanu no Gruzijas un citām kaimiņvalstīm, reparācijas maksājumiem un savas sabiedrības demokratizēšanu, vēsta radiostacija "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL), kas iepazinusies ar šo dokumentu.
Ne ES, ne atsevišķas Eiropas valstis nepiedalās sarunās, kas jau gandrīz gadu dažādos formātos norisinās par Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu. Ņemot vērā, ka ES finansē lielāko daļu palīdzības Ukrainai un tā dēvētajā ASV 20 punktu miera plānā ir noteiktas skaidras Briseles kompetences, piemēram, Ukrainas dalība ES līdz 2027. gadam, Eiropas līderi pauduši nožēlu, ka sarunās viņiem trūkst politiskās ietekmes. Kallasas izplatītajā dokumentā, kam dots nosaukums "Eiropas pamatintereses visaptveroša, taisnīga un ilgstoša miera un kontinenta drošības nodrošināšanā", uzsvērts, ka nevar būt miera vai drošības bez ES pie sarunu galda un bez ES pamatinterešu ievērošanas. Viens no ES diplomātiem RFE/RL norādīja, ka šajā dokumentā paustas ES maksimālās prasības, kas Krievijai būtu jāīsteno.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.