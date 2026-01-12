Vai ir iespēja gāzes stāvvadu iznest ārpus dzīvokļa, kurā gāze vairs netiks izmantota (ne apkurei, ne plītij)? Virs konkrētā dzīvokļa ir vēl divi dzīvokļi, kuros gāze nepieciešama. Augšējo stāvu kaimiņiem nav iebildumu, tikai nevēlas piedalīties izmaksās, ko var radīt šāda gāzesvada pārbūve. Jautā Aldis Rīgā.

AS Gaso pārstāve Jana Rubinčika paskaidro, ka gāzes stāvvada pārbūve ir iespējama, bet šādu darbu veikšanai jā­ņem vērā ēkas konfigurācija, ēkas iek­šējo gāzesvadu sistēma, kā arī tas, ka iekšējā gāzesvadu sistēma daudzdzī­vokļu namā ir ēkas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. 

Lai pārbūvētu gāzesvadu, dzīvokļa īpašniekam jāpieprasa Gaso tehniskie noteikumi.

