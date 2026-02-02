Šodien Saeimā notikušajās ārpolitikas debatēs pēc ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) ziņojuma par pērn paveikto un šā gada ārpolitikas prioritātēm deputāti īpašu uzmanību pievērsa Latvijas attiecībām ar stratēģiskajiem partneriem, jo īpaši Amerikas Savienotajām Valstīm, vēsta 360TV Ziņas.
Deputāte Linda Liepiņa (LPV) uzsvēra, ka šā gada ārpolitikas debates nav tikai par NATO, Ukrainu vai sankcijām, bet arī par Latvijas skatījumu uz ASV. “Ja kāds domā, ka Eiropa var sevi aizstāvēt bez ASV, turpiniet sapņot,” viņa sacīja.
Arī partijas “Progresīvie” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs norādīja, ka, viņaprāt, “ir izveidojies konkurss par to, kurš būs lielāks Donalda Trampa atbalstītājs”.
Viņš, tāpat kā vairāki citi deputāti, aicināja jautājumā par Latvijas attiecībām ar ASV pieņemt skaidrus un vienotus lēmumus, kas balstīti nacionālajās drošības interesēs.
“Mēs vēsturiski esam sadarbojušies gan ar demokrātiem, gan ar republikāņiem, un turpināsim to darīt,” uzsvēra “Jaunās vienotības” Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, norādot, ka Latvijai jāsadarbojas ar to ASV administrāciju, kuru ievēlējuši Amerikas pilsoņi.
Tikmēr deputāte Ilze Indriksone (NA) uzsvēra, ka par attiecībām ar ASV jārunā, nezaudējot apziņu, ka ASV ir Latvijas stratēģiskais partneris.
Savukārt deputāts Šuvajevs norādīja, ka ASV kā ietekmīgākais Latvijas stratēģiskais partneris arvien vairāk atbalsta spēkā balstītu starptautisko kārtību. “Tas nozīmē nepieciešamību runāt pretī un nepiekrist mūsu partnerim. Pārliecībā, ka tas nemazina mūsu drošību,” apgalvoja Šuvajevs.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu