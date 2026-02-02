ASV prezidenta Donalda Trampa iecerētā "Miera padome" pagaidām negūst cerēto atsaucību Rietumvalstu vidū. Nupat dalību tajā oficiāli noraidījusi Horvātija, pievienojoties garajam atteikumu sarakstam. Lai gan sākotnēji padomes mērķis bija Gazas joslas atjaunošana, Tramps to arvien biežāk piesaka kā alternatīvu ANO Drošības padomei, vēsta 360TV Ziņas.
No Eiropas Savienības dalībvalstīm savu dalību padomē apstiprinājušas vienīgi Ungārija un Bulgārija. Lielākā daļa bloka valstu pauž skepsi, īpaši redzot padomes sastāva aprises, kurās dominē autoritāri līderi.
Pašlaik dalību Miera padomē ir noraidījušas tādas ietekmīgas valstis kā Francija, Itālija, Lielbritānija, Kanāda, Vācija, Norvēģija, Zviedrija un Brazīlija, kā arī pati Ukraina.
Tajā pašā laikā hartu jau parakstījusi Pakistāna, Azerbaidžāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Saūda Arābija, Baltkrievija, Ungārija un Bulgārija, savukārt Ķīna, Indija un Austrālija joprojām ieņem nogaidošu pozīciju un savu galīgo lēmumu vēl nav paziņojušas.
Rietumvalstu līderiem mulsinoša šķiet Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko klātbūtne "miera nesēju" pirmajās rindās, kamēr Vladimirs Putins vēl tikai apsver iespēju pievienoties.
Interesanti, ka par dalību padomē noteikta viena miljarda dolāru maksa. Krievija piedāvā radošu risinājumu – norēķināties ar saviem iesaldētajiem aktīviem.
Donalds Tramps padomes vadību ir uzņēmies uz mūžu, neatkarīgi no viņa politiskā statusa ASV. Viņam ir neierobežotas pilnvaras pieņemt lēmumus un izvēlēties pēcteci. Lai gan sākotnēji tā bija vērsta uz Gazu, Davosā Tramps to pieteica kā globālu krīžu risinātāju, kas nākotnē varētu pilnībā aizstāt Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomi.
