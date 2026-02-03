ASV Tieslietu ministrijas lēmums publiskot vairāk nekā trīs miljonus lappušu, kas attiecas uz ieslodzījumā mirušā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietu, izraisījis viļņošanos gan Savienotajās Valstīs, gan arī citviet pasaulē, tostarp visās trīs Baltijas valstīs.
Lai arī nonākšana tā dēvētajos Epstīna failos nenozīmē, ka cilvēks ir pastrādājis kādu noziegumu, daudziem turīgiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem nācies taisnoties par savu pazīšanos ar negodā kritušo finansistu. Lietas materiālos atrodams gan pašreizējais ASV prezidents Donalds Tramps, gan bijušais prezidents Bils Klintons, tāpat tajos ir miljardieris Īlons Masks un titulus zaudējušais Endrū Mauntbatens Vindzors, kurš agrāk bija zināms kā princis Endrū. Epstīns 2019. gadā ieslodzījumā izdarīja pašnāvību, gaidot tiesu apsūdzībās par nepilngadīgu meiteņu seksuālu izmantošanu un cilvēku tirdzniecību seksuālās izmantošanas nolūkā. Epstīna nāve federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā izraisīja ārkārtīgi lielu sabiedrības interesi, ļaujot izplatīties arī dažādām sazvērestības teorijām.
Publiskošana aizkavējas
ASV Kongresa pieņemtais likums, ko novembrī bija parakstījis prezidents Donalds Tramps, Tieslietu ministrijai uzlika par pienākumu Epstīna lietas materiālus publiskot jau līdz 19. decembrim, tomēr tas nebija noticis. Tā vietā atklātībā bija nonācis pavisam neliels skaits dokumentu. Administrācijas amatpersonas skaidroja, ka nepieciešams ilgāks laiks, lai kārtīgi izskatītu visus lietas dokumentus un neļautu atklātībā nonākt informācijai par noziegumos cietušajiem. Likuma pieņemšana sekoja vairākus mēnešus ilgam spiedienam, tostarp prezidenta Trampa pārstāvēto republikāņu vidū, kam administrācija sākotnēji pretojās. Piektdien publiskotais krājums ir krietni vērienīgāks – trīsarpus miljoni lappušu, 180 000 attēlu un 2000 video.
Lielu interesi izraisījušas sabiedrībā zināmu cilvēku sarakstes ar Epstīnu, kuras dažos gadījumos jau negatīvi ietekmējušas amatpersonu karjeras.
Pēc parādīšanās tikko kā publiskotajos materiālos no amata atkāpies Slovākijas premjerministra Roberta Fico nacionālās drošības padomnieks Miroslavs Laičaks. Klajā nākušajos dokumentos lasāms, ka Laičaks 2018. gada oktobrī, kad viņš bija ārlietu ministrs, īsziņās ar Epstīnu apsprieda gan meitenes, gan diplomātiju. No Apvienotajā Karalistē valdošās Leiboristu partijas savukārt aizgājis bijušais vēstnieks ASV Pīters Mendelsons, jo publiskotajos materiālos atklājies, ka viņš no Epstīna saņēmis naudu. Šo faktu gan Mendelsons pats neatceroties. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā Mendelsons zaudēja vēstnieka amatu Vašingtonā tieši sakaru ar Epstīnu dēļ.
Interese par Epstīna salu
Prezidents Tramps jaunajos materiālos minēts vairāk nekā tūkstoš reižu, vēsta ASV mediji. Tramps ir atkārtoti uzsvēris, ka viņa draudzība ar Epstīnu beidzās jau sen un par negodā kritušā finansista dzimumnoziegumiem viņš neko nav zinājis. Apsūdzības Trampam saistībā ar Epstīna lietu izvirzītas nav. ASV mediji akcentē, ka lietas materiālos īpašu ievērību pelna Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) lēmums pagājušajā gadā apkopot ziņojumus, kuros Tramps tiek vainots par seksuāliem uzbrukumiem. Daudzos gadījumos šādu informāciju snieguši anonīmi zvanītāji, kuru apgalvojumi nav pārbaudīti. Nav zināms, kāpēc FIB nolēma apkopot šos apgalvojumus, vēsta telekanāls CNN. Publiskotajos materiālos atrodama arī tehnoloģiju miljardiera Īlona Maska sarakste ar Epstīnu. Masks iepriekš ir teicis, ka Epstīns viņu ir aicinājis uz Mazā Sentdžeimsa salu ASV Virdžīnās, tomēr kompānijas "Tesla" vadītājs no šī priekšlikuma esot atteicies. Jaunajos materiālos lasāms, ka Masks vairākkārt ar Epstīnu apspriedies par iespējamu došanos uz finansista īpašumā esošo salu. Vienā gadījumā Masks jautājis, kad salā tiks rīkota "mežonīgākā ballīte". Nav tomēr pierādījumu, ka Masks būtu devies uz bēdīgi slaveno salu. Vairākas Epstīna lietā cietušās personas ir liecinājušas, ka ir aizvestas uz šo salu un tur seksuāli izmantotas.
Cietušo aizsardzība
ASV varasiestādes ir likušas saprast, ka turpmāka Epstīna lietas dokumentu publiskošana nav gaidāma. Ģenerālprokurora vietnieks Tods Blanšs paziņojis, ka piektdien notikusī lietas materiālu publiskošana "iezīmē noslēgumu ļoti visaptverošam dokumentu identificēšanas un izskatīšanas procesam".
Blanšs skaidroja, ka nav publiskoti materiāli, kuros redzama cietušos identificējoša informāciju, bērnu pornogrāfija, kā arī informācija, kas attiecas uz vēl notiekošu izmeklēšanu.
Opozīcijā esošie demokrāti ar šādu skaidrojumu nav mierā. "Tieslietu ministrija paziņoja, ka identificējusi sešus miljonus lappušu," paziņoja demokrātu kongresmenis no Kalifornijas Ro Khanna, piebilstot, ka publiskoti ir tikai trīsarpus miljoni. "Šo failu nepubliskošana tikai aizsargā ietekmīgus indivīdus, kuri bija iesaistīti, un tas kaitē sabiedrības uzticībai mūsu institūcijām," uzsvēra kongresmenis. Viņš arī pauda izbrīnu par to, ka tik daudzi ietekmīgi cilvēki turpināja kontaktēties ar Epstīnu arī pēc tam, kad finansists 2008. gadā bija notiesāts par nepilngadīgas meitenes seksuālu izmantošanu.
Epstīna lietā cietušo personu pārstāvji tikmēr paziņojuši, ka, neskatoties uz varasiestāžu paustajām rūpēm, tikko kā publiskotajos materiālos atrodama informācija arī par cietušajām personām. To vidū ir arī cilvēki, kuri iepriekš par piedzīvoto publiski nebija runājuši. Dažos gadījumos "cauri vārdam ir novilkta līnija, bet vārdus joprojām var izlasīt", intervijā raidorganizācijai BBC norādīja cietušo juridiskā pārstāve Glorija Olreda, piebilstot, ka citos gadījumos redzami cietušo foto. "Šī pēdējā Džefrija Epstīna dokumentu publiskošana tiek pieteikta kā caurskatāmības piemērs, bet tā patiesībā atklāj cietušos," paziņojumā norādījušas 20 Epstīna lietā cietušās personas. Administrācija solījusi pieļautās kļūdas izlabot.
