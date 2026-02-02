Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Valsts apdegumu centrā šī gada janvārī palīdzība sniegta jau 21 pacientam ar smagiem apsaldējumiem. 13 gadījumos nācies veikt amputācijas, informē slimnīcā.
Ārsti šosezon novēro satraucošu tendenci — apsaldējumus arvien biežāk gūst vientuļi seniori, kuri uzturas neapkurinātās telpās vai laikus nesaņem palīdzību. Janvārī ārstēti septiņi seniori. Kā piemēru mediķi min 89 gadus vecu pacientu, kurš vairākas dienas pavadījis neapkurinātā mājoklī, jo nespēja iekurt krāsni.
Valsts apdegumu centra vadītājs, traumatologs Sergejs Smirnovs uzsver, ka mediķu palīdzība jāmeklē iespējami ātri — ja pacients nonāk slimnīcā trīs dienu laikā, ir liela iespēja apsaldētās ķermeņa daļas glābt. Vēlāk audu bojājumi bieži kļūst neatgriezeniski un attīstās gangrēna, kad vienīgā ārstēšana ir amputācija.
Cilvēki nereti neapzinās apsaldējuma nopietnību, jo sākumā sāpes var mazināties. Viena no raksturīgām pazīmēm ir jutības zudums un bāla āda.
Ārsti aicina nebūt vienaldzīgiem, redzot salā guļošu cilvēku.
Starp pacientiem bieži ir bezpajumtnieki vai cilvēki alkohola reibumā, taču apsaldējumus gūst arī seniori un jaunieši.
Riska grupā ir cilvēki ar asinsrites traucējumiem, tostarp diabēta un sirds slimību pacienti, kā arī tie, kuri apsaldējumus piedzīvojuši iepriekš. Būtiska nozīme ir laikapstākļiem atbilstošam, sausam un brīvam apģērbam un apaviem. Spēcīgā salā apsaldējumus iespējams gūt pat 15 minūtēs.
Mediķi brīdina neberzēt nosalušās vietas ar sniegu un neierīvēt tās ar alkoholu. Sasildīšanai jābūt pakāpeniskai — sākot ar remdenu ūdeni un lēnām paaugstinot temperatūru. Ja pirksti kļūst tumši, nepieciešama neatliekama palīdzība.
Smagu apsaldējumu gadījumā iedzīvotāji aicināti vērsties stacionāra "Biķernieki" uzņemšanas nodaļā vai jebkurā slimnīcā. Katru ziemu centrā ārstējas vidēji 30–50 pacienti ar smagiem apsaldējumiem. 2024. gadā tādi bija 47, bet 2025. gadā — 27.
