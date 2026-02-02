Ņujorkas "Knicks" svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcīnīja sesto panākumu pēc kārtas. "Knicks" savā laukumā ar 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18) pārspēja Losandželosas "Lakers".
Ņujorkiešu uzvaru ar 25 punktiem sekmēja Ogugua Anunobi, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem grodiem. Vēl 23 punktus guva Lendrijs Šamets, bet Džošs Hārts maču noslēdza ar 20 punktiem.
"Lakers" rindās Luka Dončičs izcēlās ar 30 punktiem, 15 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr Lebrons Džeimss iekrāja 22 punktus un sešas rezultatīvas piespēles.
"Knicks" ar 31 uzvaru 49 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem otro vietu, bet "Lakers" ar bilanci 29-19 Rietumu konferencē atrodas sestajā pozīcijā.
Citā mačā Oklahomasitijas "Thunder" viesos ar 121:111 (32:26, 30:29, 39:30, 20:26) uzvarēja Denveras "Nuggets".
"Thunder" līderis Šejs Gildžess-Aleksandrs 34 gūtajiem punktiem pievienoja 13 rezultatīvas piespēles, bet Keisons Voliss guva vēl 27 punktus.
Denveras vienībā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Peitons Votsons, Nikola Jokičs tika pie 16 punktiem, astoņām rezultatīvām piespēlēm un septiņām bumbām zem groziem, kamēr Džamals Marejs 12 punktiem pievienoja 12 rezultatīvas piespēles.
"Thunder" ar 39 panākumiem un 11 zaudējumiem Rietumu konferencē atrodas pirmajā vietā, bet "Nuggets" ar 33 uzvarām 50 mačos ierindojas trešajā pozīcijā.
