TV personība un dzejniece Magone Liedeskalna šovā “Slavenības. Bez filtra” pošas sava jaunā dzejas krājuma "Magoņu dvēseles" atklāšanas svētkiem. Šis process dzejniecei ir emocionāls izaicinājums, kurā praktiskas detaļas, piemēram, ideālā tērpa meklējumi un stila nianses, mijas ar privātās dzīves peripetijām. Sarunā ar tuvu draudzeni Māru viņa neslēpj, ka viesu sarakstā iekļauts arī Andris Rudzītis – vīrietis, kurš jau gadiem nepagurstoši cenšas iekarot viņas uzmanību.
Izvēloties svētku ietērpu, Magone vadās pēc astroloģiskiem ieteikumiem, norādot, ka Vēža zīmē dzimušajiem šajā periodā visatbilstošākā ir zilganzaļā jūras toņu gamma. Izrādot savu izvēli, viņa komentē: "Gribējās spīdīgu un paņēmu šādu," demonstrējot drosmīgu kleitu ar dziļu izgriezumu un šķēlumu. Lai gan draudzene Māra pauž bažas par apģērba atklātību, dzejniece viņu mierina, uzsverot, ka "šķēlums nav līdz apakšveļai".
Lai gan Māra atzinīgi novērtē jauno tērpu, viņa atgādina par veiksmīgo tumši zilā samta kleitu no Limbažu uzstāšanās. Tomēr Magone ir koncentrējusies uz detaļām un plāno piesaistīt stilista padomu, lai starp daudzajiem aksesuāriem atrastu tos, kas vislabāk papildinātu koptēlu un grimu. Savu pašreizējo attieksmi pret izskatu viņa raksturo šādi: "Ja agrāk man bija "ļar, ļar, ļar, bitīt' matos, traļi vaļi", nu jau nav vairs tie gadi. Nu jau ir, tā teikt, cita latiņa," uzsverot, ka šobrīd viņai ir būtiski izskatīties nevainojami.
Gatavošanās dzejas pēcpusdienai kļuvusi par katalizatoru arī attiecību skaidrošanai. Magone atceras incidentu no vasaras nometnes, kad Andris viņai pasniedza T kreklu, pasludinot viņu par savu līgavu. Šāds žests Magonei ir nepieņemams, jo viņa kategoriski noraida jebkādu romantisku saikni ar šo vīrieti.
"Kādā sakarā es Andra līgava? Es nekad neesmu bijusi neviena Andra līgava, un īpaši jau ne Rudzīšu Andra," viņa sašutusi klāsta, piebilstot: "Tāds nelabs vaibiņš stāv mājā – ir jādod atpakaļ. Ja viņam kādreiz būs līgava, tad viņš arī atdos."
Dzejniece cer, ka gaidāmā prezentācija kļūs par finālu šai nogurdinošajai sāgai: "Laimīgas un ne tik. Varbūt šajā pasākumā beidzot var iestāties beigas mūsu stāstam ar Andri Rudzīti." Viņu īpaši aizskārusi Andra aktivitāte sociālajos tīklos, kur viņš publicē dīvainas foto kolāžas. Magone neslēpj savu riebumu: "Besī ārā – viņš tagad arī TikTok sabāzis visādus foto – eņģeļa bilde ar raganu, velna bildes. Mēs abi divi viņa sapņos – nu kaut kāds bezsakars. Es negribu, ka cilvēks paliek jau kā maniaks."
Uz draudzenes izbrīnu par to, kur šādi pielūdzēji rodas, Magone vien pašironiski nosmej: "Man nav problēmu tādus dabūt – tici man! Visi, kam ir problēmas, nāk pie manis." Beigu beigās viņa izšķiras par pieklājīgu, bet distancētu atvadu sveicienu uz dāvanu maisiņa, ievietojot tajā Andra dāvināto kreklu: "Andri Rudzīt, lai veicas!"
