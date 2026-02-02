Grupa "Very Cool People" kopā ar Zebreni un Danielu Masi laidusi klajā jaunu singlu "Šovs", kam tapis arī jestrs videoklips. Runā, ka tā iespaidā abi solisti no Taizemes zvēru patversmes adoptējuši Dienvidāzijas garspalvaino jenotkaķi.
Nav milzu noslēpums, ka mistiskais tēls Zebrene ir produktīvais Latvijas mūzikas producents Kaspars Ansons, tādēļ grupas "Very Cool People" stūrmanis Elvijs Grafcovs arī necenšas neveikli noslēpt kārtis savā vai kaķa azotē.
"Ar Ansonu esam pazīstami jau vairāk kā 20 gadus, un viņš vienmēr bijis kaislīgs kaķu tiesību aizstāvis gan interneta plašumos, gan reālos ceļojumos pa pasauli," viņš komentē. "Tāpēc mani absolūti neizbrīna, ka viņi abi ar Danielu nolēmuši adoptēt Dienvidāzijas garspalvaino jenotkaķi."
Arī Daniela Mase neslēpj savu kaķu sveci zem pūra: "Es Āgenskalna tirgus rajonā bieži baroju kaķus, jo man šķiet tikai normāli palīdzēt ielu kaķiem. Mājas kaķiem jau vajadzētu būt pabarotiem."
Singla "Šovs" videoklipu veidojis Elvis Lācis, kurš ar "Very Cool People" sadarbojas jau ceturto reizi. Ar horeogrāfijas smalkumiem šoreiz izlīdzējusi Marta Ančereviča.
Pati jaunā dziesma gan nav gluži par kaķiem. Drīzāk par baumām un to ietekmi uz cilvēku dzīvi un veselību. Kāds te kopsakars? Grupas kvorums uzskata, ka to nu gan katrs var lūkot izsecināt pats, paturot prātā, ka galvenais mūsdienās ir šovs. Un tas būs piedzīvojams arī grupas "Very Cool People" Lielākajā mazkoncertā 27. martā koncertzālē "Palladium Rīga".
Dziesmas "Šovs" teksta autors ir Kaspars Ansons, mūziku kopā radījuši Kaspars Ansons un Elvijs Grafcovs, ieraksts tapis "Very Cool Studios", "Ciemupes Production" un "Ansons Lab" studijās. To producēja Kaspars Ansons un Elvijs Grafcovs, bet miksēja un māsterēja Kaspars Ansons.
Dziesmas ierakstā piedalījās Kaspars Ansons (ģitāra un vokāls), Daniela Mase (vokāls) un pārējie jau ierasti aizdomās turamie: tromboniste Laura Rozenberga, ģitārists Elvijs Grafcovs, trompetists Oskars Ozoliņš, tenorsaksofonists Māris Jēkabsons, baritonsaksofonists Kristaps Lubovs, taustiņinstrumentālisti Māris Vitkus un Andris Kauliņš, basists Jānis Olekšs un sitaminstrumentālists Andris Buiķis.
