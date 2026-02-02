Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pirmdien noraidījusi aicinājumus izveidot Eiropas mēroga armiju, brīdinot, ka tas varētu būt ārkārtīgi bīstami.
Starp NATO valstīm pieaudzis saspīlējums pēc ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem sagrābt Dānijas autonomo teritoriju Grenlandi, un Eiropā ar jaunu sparu atsākušās diskusijas par savas drošības stiprināšanu.
"Tie, kas saka, ka mums ir vajadzīga Eiropas armija, iespējams, (..) to nav praktiski pārdomājuši,"
norādīja Kallasa. "Ja jūs jau esat NATO sastāvdaļa, tad nevarat izveidot atsevišķu armiju," viņa piebilda.
Kallasa drošības konferencē Norvēģijā uzsvēra, ka vissvarīgākais krīzes laikā ir komandķēde, proti, kas kam dod pavēles. "Ja jums, piemēram, ir Eiropas armija un tad jums ir NATO [armija], tad zināt, ka bumba vienkārši nokritīs starp krēsliem. Un tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi bīstami," skaidroja Kallasa.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
NATO militārās operācijas pārrauga sabiedroto spēku virspavēlnieks, kas vienmēr ir ASV augsta ranga militārpersona. Pašlaik šo amatu ieņem Aleksuss Grinkevičs.
Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre norādīja, ka NATO lēmumu pieņemšanas process starp sabiedrotajiem pats par sevi ir sarežģīts, bet tas ir izstrādāts tā, lai darbotos. Viņš arī noraidīja aicinājumus izveidot Eiropas armiju, atzīstot, ka "tas nav ceļš, pa kuru mums vajadzētu iet".
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Eiropa nespēj sevi aizsargāt bez ASV militārā atbalsta un ka tai būtu vismaz divreiz jāpalielina pašreizējie militāro izdevumu mērķi, lai to spētu izdarīt.
"Ja kāds šeit atkal domā, ka Eiropas Savienība vai Eiropa kopumā var sevi aizstāvēt bez ASV - turpiniet sapņot. Jūs to nevarat," Rite uzsvēra, Briselē uzrunājot Eiropas Parlamenta (EP) deputātus. Eiropa un ASV ir viena otrai nepieciešamas, viņš piebilda.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu