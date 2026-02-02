Lai uzlabotu sabiedrisko kārtību un saziņu ar iedzīvotājiem, Rīgas pašvaldības policija ieviesusi jaunu mobilo lietotni ziņošanai par pārkāpumiem.
Kā lietotnes prezentācijā pauda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), šāda aplikācija ir viens no drošības instrumentiem, kas dod rīdziniekiem iespēju aktīvāk iesaistīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā galvaspilsētā. Līdzšinējā pašvaldības policijas lietotne tika izstrādāta 2014. gadā, un pērn pieņemts lēmums tās pilnveidē vairs neieguldīt līdzekļus, bet izveidot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu risinājumu.
"Jaunajā lietotnē varēs pieteikt notikumus tikai par Rīgas teritoriju, kā arī pievienot video un foto fiksācijas reāllaikā, kas ļaus efektivizēt policijas darbu informācijas apstrādē," norāda Ratnieks.
Kā informēja Ratnieka padomniece Inese Ozoliņa, lietotne pielāgota lietošanai operētājsistēmās "iOS" un "Android".
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētājs Ģirts Lapiņš (NA) norādīja, ka SKDS pērn novembrī veiktajā aptaujā
85% respondentu pauduši, ka no pašvaldības policijas sagaida operatīvu reaģēšanu apkaimēs.
Lietotne ir viens no rīkiem, kas to var nodrošināt.
Līdzšinējo lietotni rīdzinieki pērn izmantojuši vairāk nekā 48 000 reižu, un 81% gadījumu ziņots par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Būtiskas izmaiņas ieviestas lietotāju autentificēšanā — turpmāk ziņojumu iesniegšanai būs jāautentificējas ar "eParaksts mobile" vai "Smart-ID". Pašvaldībā skaidro, ka tas uzlabos drošību, mazinās anonīmu un nekorektu ziņojumu skaitu, kā arī palīdzēs policijai ātrāk iegūt precīzu informāciju.
Jaunajā lietotnē noteikts arī ģeogrāfisks ierobežojums — ziņojumus varēs iesniegt tikai par notikumiem Rīgas administratīvajā teritorijā. Tas darīts, lai nepieļautu ziņojumus par citu pašvaldību teritorijām, kas iepriekš radīja lieku noslodzi un kavēja reaģēšanu uz Rīgā notiekušo.
Par pārkāpumiem joprojām iespējams ziņot, zvanot uz vienoto tālruni 112, iesniedzot iesniegumu elektroniski vai klātienē policijas pārvaldēs, kā arī izmantojot formu "Informē policiju" pašvaldības policijas mājaslapā.
Lietotnes pielāgošanai pašvaldības policijas vajadzībām, tostarp uzstādīšanai un integrācijai, paredzētas vienreizējas izmaksas 13 552 eiro, bet gada nomas maksa ir 14 762 eiro, kas ietver lietošanas tiesības, uzturēšanu, tehnisko atbalstu un drošības atjauninājumus. Pašvaldībā norāda, ka šāds modelis izvēlēts, jo pilnīga lietotnes iegāde būtu ievērojami dārgāka.
Kā preses konferencē informēja Ratnieks,
lietotne pašlaik darbojas testa režīmā un tajā turpinās uzlabojumi.
Savukārt Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass norādīja, ka patlaban novērotas atsevišķas autentifikācijas problēmas "iPhone" 16. un 17. modeļos, kā arī "Android" ierīcēs nav pieejama GPS virziena norāde uz tuvāko iecirkni. Pie šo trūkumu novēršanas tiek strādāts.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
