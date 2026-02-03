Nu jau trešais kanādiešu kontingenta karavīrs Latvijā miris. Sebastianam Helmageanam no Hamiltonas Ontario provincē bija vien 24 gadi. Sociālajā vietnē "Facebook", ievadot karavīra vārdu, redzama līdzjūtību straume no valsts un provinces amatpersonām, karavīru un veterānu organizācijām, viņa tautiešiem un viņa paša ģimenes locekļiem. 

Šos vēstījumus caurvij dziļa cieņa un vienojošs motīvs: karavīrs samaksājis dārgāko – dzīvības – cenu, nesot šo upuri savas valsts un tās partneru drošībai. Bet kāda reakcija Latvijā?

Tvītotāju viedokļi

Kā daždien mēdzu darīt ar, manuprāt, būtiskām ziņām, ieliku soctīklā "X" (tviterī) saiti uz mediju publikāciju un atgādināju, ka faktiski neilgā laika sprīdī, turklāt miera laikā, nevis karā, gājis bojā jau trešais kanādiešu kontingenta karavīrs. Uzdevu arī jautājumu – vai par daudz prasīts, lai sabiedrībai pastāsta, kas tieši noticis?

