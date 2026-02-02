Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa policisti meklē bezvēsts pazudušo Vilni Andžānu, kurš šā gada 29. janvārī devās prom no savas dzīvesvietas Tukumā, Rīgas ielā, un līdz šim nav atgriezies. Zināms, ka vīrietim ir veselības problēmas.
Policija aicina aplūkot pazudušā personas attēlu un atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112.
