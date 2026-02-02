Valsts AS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) līgumu ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A2 korpusa būvnieku varētu noslēgt februārī, un tā summa, visticamāk, pārsniegs 100 miljonus eiro, ziņo LTV raidījums "De facto". Tas nozīmē, ka projekta izmaksas varētu būt gandrīz divreiz lielākas nekā sākotnēji plānots 2020. gadā.
A2 korpusa būvniecība ieilgst jau vairākus gadus. Sākotnēji to bija paredzēts pabeigt 2023. gadā, taču 2024. gadā slimnīca lauza līgumu ar būvnieku "Velve" termiņu kavējumu un būtisku defektu, tostarp pelējuma, dēļ. Pēc tam slimnīca par septiņiem miljoniem eiro nodrošināja neatliekamos darbus, lai ēkā vairs neiekļūtu ūdens. Pašlaik pabeigts ēkas ārējais apvalks, stāvu konstrukcijas un lielākā daļa inženierkomunikāciju.
Pērn būvniecības vadību pārņēma VNĪ — slimnīca palika finansējuma saņēmējs, bet VNĪ kļuva par projekta vadītāju. Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un slimnīcas līdzekļiem, un darbi jāpabeidz līdz 2029. gadam, citādi pastāv risks zaudēt ES finansējumu.
Iepirkumā pieteikušies trīs pretendenti. Lētāko piedāvājumu — 101,55 miljonus eiro bez PVN — iesniegusi piegādātāju apvienība "NSHC Group". Būvniecībai kopumā pieejami teju 120 miljoni eiro.
VNĪ norāda, ka lielākais risks patlaban saistīts ar "Velvi", kas iesniedza sūdzību par iepirkumu. Iepirkumu uzraudzības birojs atļāvis procedūru turpināt, taču uzņēmums vēl var vērsties tiesā. Ja tiesa piemērotu pagaidu aizsardzību, līguma slēgšana varētu aizkavēties.
Kopumā būvniecībā jau iztērēti ap 62 miljoniem eiro, un, ja projekts turpināsies bez jauniem sarežģījumiem, A2 korpusa kopējās izmaksas varētu pārsniegt 163 miljonus eiro. Jaunajam būvniekam būs jāuzņemas pilna atbildība arī par pelējuma skarto konstrukciju novēršanu. Tikmēr slimnīcas un "Velves" strīds par vairāk nekā miljonu eiro joprojām tiek skatīts tiesā.
