Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" jaunā sezona sākusies ar eksotisku piedzīvojumu Ruandā! Šoreiz Āfrikas vidieni iepazīs visai krāšņs ceļotāju sastāvs – juriste Ieva Brante, mūziķe Asnate Rancāne, pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks un TV personība Aivis Ceriņš.
Tikko pievarējuši tālo lidojumu un tikuši galā ar bagāžas ķibelēm, ceļotāji saskārās ar nākamo pārbaudījumu – nakts braucienu līdz naktsmītnei. Ruandas ceļu satiksme izrādījās mulsinoša: lai gan pārvietošanās notiek pa labo pusi, automašīnas ir aprīkotas ar stūri labajā pusē.
Pie stūres sēdās Aivis Ceriņš, kuram noguruma un tumsas pavadībā nācās zibenīgi pielāgoties vietējiem apstākļiem. Tas izraisīja neviltotu apjukumu salonā: "Man liekas, ka es braucu pa nepareizo pusi!" – savās šaubās dalījās Aivis. Asnate Rancāne tūlītēji piebalsoja: "Jā, man arī tā liekas."
Kamēr Ieva Brante ar bažām vēroja Aivja manevrus starp joslām, pats vadītājs centās saglabāt vēsu prātu un pat pajokot par absurdo situāciju: "Viņiem ir stūre labajā pusē, bet viņi brauc kā Eiropā. Tas nozīmē – lai tu apdzītu kādu, principā ir jāiebrauc blakus joslā."
Lai gan Aivis nav iesācējs un ir vadījis auto dažādās valstīs, Ruandas specifika lika pasvīst pat viņam. Viņš vēlāk atzina, ka miers izplēnēja brīdī, kad sākās reālā satiksme: "Bet tajā brīdī, kad mēs izbraucām uz pirmā ceļa, un tu brauc tā kā pa to kreiso pusi, lai stūre būtu pie ass, tu saproti – nāk pretī mašīna," piedzīvoto atceras Ceriņš.
VIDEO:
