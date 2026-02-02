Janvāra izskaņā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi aizturēja personu grupu, kura saistīta ar nelegālo cigarešu apriti Rīgas reģiona teritorijā. Kratīšanu laikā Rīgā, Dārziņos, tika konstatēts un atsavināts kopumā 1 549 400 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, informē Valsts policija.
Šā gada janvārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas darbinieki kriminālprocesā veica septiņas kratīšanas saistībā ar nelikumīgu cigarešu apriti.
Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī policisti aizturēja trīs personas — vienu 1978. gadā un divus 1973. gadā dzimušus vīriešus, kuri Rīgā, Dārziņos, realizācijas nolūkā uzglabāja cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Neatliekamības kārtībā, veicot kratīšanas trīs automašīnās un četros nekustamajos īpašumos, tika atrastas un izņemtas 1 549 400 "Marlboro", "Winston" un "Rothmans" markas cigarešu bez LR akcīzes nodokļa markām.
Pēc neatliekamo procesuālo darbību veikšanas aizturētie vīrieši tika ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā. Šobrīd viņiem piemērots aizdomās turēto personu statuss.
Ja izņemtās cigaretes būtu nonākušas nelegālajā tirgū, to vērtība būtu aptuveni 150 000 eiro.
Izmeklēšanas laikā iegūta informācija, ka cigaretes bija paredzēts realizēt Rīgas reģionā.
Tāpat noskaidrots, ka aizdomās turētie arī iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā par analoģisku un cita veida noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 221. panta trešo daļu — par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Patlaban kriminālprocesā tiek veiktas dažādas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu visus lietas apstākļus. Vēlāk atsavinātās cigaretes tiks nodotas Nodrošinājuma valsts aģentūrai, lai lemtu par to iznīcināšanu.
Valsts policija atgādina — neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
