Tehnoloģiju un sakaru uzņēmumu SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un SIA "Tet" daļu izpirkšanai no Zviedrijas telekomunikāciju uzņēmuma "Telia" juridisko konsultāciju sniegs starptautiska konsultantu komanda, kuru vada ASV bāzētā banka "J.P. Morgan", informēja AS "Latvenergo".
Konsultantu konsorcijā strādās arī "A&O Shearman", "Walless", "Deloitte", "Tegos" un "Hardiman Telecommunications". Līgumi ar konsultantiem parakstīti pagājušās nedēļas beigās.
Konsultantu komandas uzdevums būs strukturēt SIA "Tet" un SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) kapitāldaļu iegādi, veikt investoru piesaisti, organizēt darījuma noslēgšanu un kopā ar uzņēmumiem izstrādāt turpmākās attīstības stratēģiju. Tāpat paredzēta abu uzņēmumu padziļinātā izpēte jeb "due diligence". Pēc līguma noslēgšanas konsultanti jau sākuši darbu, iepazīstoties ar uzņēmumu darbību.
Konsultanti izraudzīti starp 16 pretendentiem trīs mēnešus ilgušā starptautiskā atlasē, izvērtējot arī drošības prasībām atbilstošus kritērijus.
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols uzsver, ka piesaistīti starptautiski pieredzējuši konsultanti, kas palīdzēs īstenot darījumā iesaistīto pušu ieceres. Viņš norāda, ka komisija rūpīgi vērtējusi gan kandidātu pieredzi, gan piedāvāto darba metodoloģiju, un, lai arī atlase prasījusi vairāk laika nekā sākotnēji plānots, konsultanti darbu sākuši nekavējoties.
Savukārt AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste norāda, ka lielā konsultantu interese apliecina Latvijas pievilcību investīcijām un nozares attīstības potenciālu. Viņaprāt,
darījums var radīt sinerģiju un dot iespēju veidot reģionāla mēroga digitālo pakalpojumu uzņēmumu,
kas ļautu LMT un "Tet" attīstīties jaunā līmenī un nākotnē kļūt par vadošiem digitālo pakalpojumu sniedzējiem Baltijā.
"Latvenergo" skaidro, ka darījuma īstenošana notiek vairākos paralēlos virzienos — vienlaikus ar padziļināto izpēti tiek sāktas sarunas ar investoriem, izstrādāta nākotnes stratēģija un strukturēta kapitāldaļu iegāde. Saskaņā ar grafiku šogad paredzēts piesaistīt nozarē pieredzējušu investoru ar labu reputāciju.
Konsorcijā iesaistītie uzņēmumi pārstāv dažādas kompetences: "A&O Shearman" specializējas starptautiskos juridiskos darījumos, "Walless" sniedz darījumu un biznesa tiesību pakalpojumus Baltijā, bet "Deloitte" darbojas audita, nodokļu, risku un finanšu konsultāciju jomā. Savukārt "Tegos" ir Baltijas advokātu birojs ar pieredzi telekomunikāciju projektos, bet "Hardiman Telecommunications" konsultē tehnoloģiju un telekomunikāciju darījumos, stratēģijā un uzņēmumu optimizācijā.
LMT un "Tet" kapitāldaļu izpirkšanas darījumu plānots noslēgt šā gada jūlijā.
Ekonomikas ministrijā norāda, ka iesaistītās puses ievēro saskaņoto grafiku — jūlijā paredzēts parakstīt daļu pirkuma līgumu, bet darījuma pabeigšana un stratēģiskā investora piesaiste iecerēta 2026. gada otrajā pusē.
"Telia" jau noslēgusi saprašanās memorandu ar Latviju, "Latvenergo" un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC) par visu tai piederošo LMT un "Tet" akciju pārdošanu.
Patlaban 51% "Tet" daļu pieder valstij uzņēmuma "Possessor" personā, bet 49% — "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications". LMT kapitālā 49% pieder "Telia" grupai, savukārt Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību ir 23%, "Tet" — 23%, bet "Possessor" — 5%.
Pēc "Telia" daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes katrai no iesaistītajām pusēm — "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un investoram — varētu piederēt aptuveni ceturtā daļa abu uzņēmumu kapitāldaļu.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu