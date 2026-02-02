Lai veicinātu sapratni starp paaudzēm, pasaulē tās mēdz klasificēt noteiktās grupās, nosakot tām raksturīgāko īpašību kopumu. Saskaņā ar to, šobrīd darba tirgū ienāk "Z" paaudze (1997.–2010. dzimuši jaunieši). Uzņēmuma "Figure Baltic Advisory" līderības attīstības eksperte Olga Dzene gan uzsver, ka šo paaudžu raksturojumu nevar tieši pārcelt uz jebkuru vidi, jo pamatā visu nosaka konkrētie vēsturiskie apstākļi, kādos bērni auguši.
Bet, ņemot vērā interneta ienākšanu un jauniešu uzturēšanos virtuālajā vidē, kur valstu un kontinentu robežas neeksistē, "Z" paaudze varētu būt pirmā, kas savās vērtībās un pasaules uzskatā ir tik līdzīga dažādās pasaules malās.
"Z" paaudze ir izaugusi krīzes laikos – kā bērni viņi piedzīvojuši finanšu krīzes laiku, kovida pandēmijas mājsēdi un visbeidzot karu, lai arī ne pašu zemē. "Šis fons ir radījis paaudzi, kas, no vienas puses, ir dzimuši ar skārienekrānu rokās un zibenīgi operē ar informāciju, no otras puses – ir emocionāli trausla un pastiprināti uztraucas par savu finansiālo stabilitāti un nākotni."
Interesanti arī, ka vecākām paaudzēm eksperti iesaka mācīties no jauniešiem, piemēram, spēju novilkt robežas starp darbu un privāto dzīvi - piemēram,
"Z" paaudze darba dēļ neupurēs savus hobijus vai mentālo veselību darba dēļ.
"Latvijas Avīze" kopā ar reģionu laikrakstiem vairākās publikācijās pētīja, kā darba tirgū jūtas jaunieši un ko par jaunajiem cilvēkiem saka darba devēji un eksperti. "Mums, izejot no padomijas, bija tāds priekšstats, ka jāstrādā dienu un nakti un ka tikai darbs ir cilvēkam dzīvē svarīgākais. Tagad cilvēki ir iemācījušies atpūsties, nepazaudēt ģimeni garo darba stundu dēļ utt. Man liekas, ka tas ir pareizi," intervijā sacījis viens no aptaujātajiem uzņēmējiem. Šajā aptaujā vēlamies noskaidrot jūsu viedokli.
Aptauja
Vai piekrītat jauniešu uzskatam, ka darbs dzīvē nav vissvarīgākais?
Publikācija tapusi projektā "Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam", kurā "Latvijas Avīze" sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Zemgales Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un "Ziemeļlatvija".
