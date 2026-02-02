Light snow -6.6 °C
P. 02.02
Sonora, Spīdola
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#algas #darbaspēks #sarežģītālatvija #sif_maf2025 #uzņēmēji

Vai dullo darbarūķu ēras gals. Kāpēc jaunieši neraujas smagi strādāt?

Guntis Ščerbinskis / Latvijas Avīze
2026. gada 02. februāris, 14:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 02. februāris, 14:00
jauno profesionāļu meistarības konkursa "Skills Latvia 2026" pusfināla dalībnieki sacenšas krāsošanas un dekoratīvās apdares prasmēs.
jauno profesionāļu meistarības konkursa "Skills Latvia 2026" pusfināla dalībnieki sacenšas krāsošanas un dekoratīvās apdares prasmēs.
Foto: Publicitātes

Mūsdienu darba tirgus reģionos piedzīvo būtiskas pārmaiņas, ko diktē jaunās paaudzes vērtību maiņa un ekonomiskie izaicinājumi. Kamēr darba devēji meklē disciplinētus un pieredzējušus darbiniekus, jaunieši tiecas pēc elastības, jēgpilna darba un atalgojuma, kas ļautu ne tikai izdzīvot, bet arī baudīt dzīvi.

Reklāma

Reģionu laikrakstu veiktā izpēte atklāj daudzslāņainu ainu: no veiksmīgiem karjeras stāstiem un inovatīvām pašvaldību iniciatīvām līdz rūgtām atziņām par pieredzes trūkumu un neatbilstību darba tirgus prasībām. "Latvijas Avīzes" 29. janvāra numurā publikācijā "Darba tirgus debitanti – jūtīgi un ambiciozi" stāstījām to, kā jauno paaudzi vērtē eksperti un ko viņi paši vēlas, šajā numurā – reģionu laikrakstu stāsti.

Aptauja

Vai piekrītat jauniešu uzskatam, ka darbs dzīvē nav vissvarīgākais?

Ieguvumi un riski

Laikraksts "Alūksnes un Malienas Ziņas" secina, ka darba meklējumi jauniešiem bieži ir pirmais solis uz patstāvību, taču iespējas ne vienmēr sakrīt ar vēlmēm un iecerēto profesiju. Ierobežots darba piedāvājums, sezonalitāte un atalgojuma jautājumi liek jaunajiem cilvēkiem apsvērt došanos uz lielākām pilsētām vai izceļošanu no valsts. Tomēr reģionā netrūkst arī darba iespēju jaunajiem. Piemēram, alūksniete Anete Keomeģe (20 gadi) ir atradusi sezonas darbu tūrisma nozarē – pilsētas skatu tornī. Viņai bija svarīga iespēja darbu savienot ar studijām Latvijas Universitātē. "Jaunietim ir svarīgi, lai darbs sniedz ne tikai atalgojumu, bet arī pozitīvas emocijas un sajūtu, ka viņš ir noderīgs. Tāpat nozīmīga ir darba vide un attieksme – lai būtu saprotoši kolēģi un iespēja justies droši un novērtēti. Ļoti svarīgs ir arī elastīgs darba laiks, jo bieži vien paralēli notiek mācības," viņa spriež.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka skaidro, ka pašvaldības iestādēs strādā daudz jauniešu – kopumā vismaz 18 personas vecumā līdz 26 gadiem informācijas tehnoloģiju (IT), kultūras, klientu apkalpošanas, komunikācijas un pedagoģijas jomās. Balstoties vairāku iestāžu vadītāju vērtējumā par jauniešiem darba vietās, secināms, ka jaunieši kopumā ir motivēti, radoši, prasmīgi un zinoši jaunākajās tendencēs. Viņu priekšrocība ir tehnoloģiju un svešvalodu pārzināšana, kā arī ātrākas darba spējas. Taču pastāv arī risks, ka jaunietis ātri maina prioritātes un nolemj darba attiecības neturpināt.

Ne tikai darbs ir svarīgākais

Gulbenes novada laikraksts "Dzirkstele" publikācijā atzīmē tendenci, ka jaunieši vairs nav gatavi gadu desmitiem strādāt vienā vietā par minimālo algu. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Balvu filiāles nodarbinātības aģente Olga Voiciša apraksta, ka jaunieši Gulbenē meklē finansiāli stabilu darbu ar elastīgu grafiku vai attālinātā darba iespējām. "Jaunieši samērā viegli pārtrauc darba tiesiskās attiecības, ja rodas, piemēram, problēmas ar atalgojumu vai attieksmi no darba devēja vai kolēģiem," viņa piebilst. 

Interesants ir fakts, ka saskaņā ar "Eurostat" pētījumu Latvija Eiropas mērogā atrodas saraksta beigu daļā pusslodzes darba piedāvājumu ziņā, kas, iespējams, ir viens no šķēršļiem aktīvākai jauno cilvēku nodarbinātībai.

Mežizstrādes uzņēmuma "Grantiņi-1" (230 nodarbināto) saimnieks Aldis Stūriška secina, ka jauno vīrieši vidū vairs nav tādu dullo darbarūķu, kā agrāk. Strādnieki vēlas saglabāt līdzsvaru starp darbu un atpūtu: "Man kā darba devējam tas ir grūtāk, bet es vērtēju pozitīvi to, ka cilvēki, tā teikt, kļūst par cilvēkiem. Mums, izejot no padomijas, bija tāds priekšstats, ka jāstrādā dienu un nakti un ka tikai darbs ir cilvēkam dzīvē svarīgākais. Tagad cilvēki ir iemācījušies atpūsties, nepazaudēt ģimeni garo darba stundu dēļ utt. Man liekas, ka tas ir pareizi."

Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" vadītāja Valērija Stībele, runājot par jauniešu karjeras izvēlēm, norāda uz influenceru ietekmi, kas jauniešiem radījusi ilūziju par vieglu naudu, demotivējot mācībām un sevis attīstīšanai. Gulbenes novada pašvaldības pārstāve Sanita Mickeviča novērojusi, ka jaunos cilvēkus līdz 30 gadiem maz interesē darbs valsts pārvaldē, jo tas ir strikti reglamentēts: "Nav pietiekami elastīgs darba laiks. Tāpat arī tie labumi, ko darbinieks var iegūt pie darba samaksas, nav pietiekami motivējoši jauniešiem pret to, ko var piedāvāt privātais sektors."

Kā veiksmes stāsta varoni laikraksts izceļ Evu Undīni Narņicku (23 gadi). Jauniete izvēlējusies attīstīt savu uzņēmējdarbību, izveidojot matu rekonstrukcijas salonu Gulbenē. "Pati sev esmu viss – priekšniece, grāmatvede, mārketinga speciāliste utt., bet tik un tā esmu priecīga. Risks, protams, ir tajā, ka šāds darbs ir atkarīgs no klientūras, un nevar teikt, ka iesākumā ienākumi ir stabili," vērtē Narņicka.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Darbs vai verdzība?

Laikraksta "Staburags" ziņo, ka Aizkraukles novadā 65% reģistrēto jauniešu bezdarbnieku ir tikai pamatizglītība vai vidējā izglītība, kas būtiski apgrūtina viņu konkurētspēju. NVA pārstāvji kā lielākos šķēršļus min jauniešu nepietiekamās prasmes, motivācijas trūkumu un nereālistiskas gaidas. Nozīmīgs izaicinājums ir arī darba vietu trūkums dzīvesvietas tuvumā, īpaši lauku teritorijās un mazākos pagastos.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktors Jānis Siliņš novērojis satraucošu tendenci – kad pēc pilngadības sasniegšanas trešajā un ceturtajā kursā jaunieši sāk praksi, viņi izjūt naudas vilinājumu. "Lai cik bēdīgi tas būtu, bieži vien, sākot strādāt, skola paliek otrajā plānā. Pēc atgriešanās no prakses izaicinājums ir atkal šos jauniešus motivēt turpināt mācības, nokārtot kvalifikācijas eksāmenus un pabeigt skolu. Ir arī tādi jaunieši, kas pēc prakses pamet mācības un paliek strādāt," viņš skaidro.

Darba devēji Aizkraukles pusē, piemēram, veikalu tīkla "Top!" un kokapstrādes uzņēmuma SIA "Krauss" pārstāvji, norāda, ka jauniešu attieksme pret darbu ir ļoti dažāda. Ir tādi, kuri ir atbildīgi, apzinīgi un strādā ar augstu atbildības sajūtu. Ir arī jaunieši, kuri piedāvātās darba iespējas nenovērtē un uzskata, ka tas ir pārāk smags darbs. Uzņēmuma "Krauss" personālvadītāja Ērika Cielava neslēpj, ka daži jaunieši darbu uzskata pat par "verdzību". "Ja maiņa sākas pulksten sešos no rīta, tas nozīmē, ka darbiniekam tajā laikā jau jābūt pie iekārtas, nevis tikai jāierodas darbā. Jaunieši mēdz aizgulēties, un pēc tam sākas visdažādākās izdomātas kaites. [..] Situāciju ne vienmēr atvieglo arī tas, ka jaunieši ir salasījušies, ka pelnīt var, piemēram, ar bitkoiniem vai blogerēšanu," viņa piebilst.

Evelīna Jansone savukārt ir iedvesmojošs piemērs. Viņa veiksmīgi apvieno optometrijas studijas Latvijas Universitātē ar darbu optikas veikalā: "Mana pieredze balstās gan uz veiksmi, gan uz lielu personīgo vēlmi. Studijas notiek klātienē trīs dienas nedēļā, attiecīgi divas atlikušās darba dienas veltu darbam, dažkārt arī sestdienas. Ir arī skolas darbi, kurus varu veikt attālināti, un, ja iespējams, tos izdaru, esot darbā. Labi, ka mans darba devējs ir ieinteresēts, ka studēju, līdz ar to ir vieglāk rast kopsaucēju."

Jaunus cilvēkus labprāt darbā ņem SIA "Cewood" - ēveļskaidu plātņu ražotājs Alūksnes novada Jaunlaicenē. "Mums ir svarīgi parādīt jauniešiem, ka arī Alūksnes novadā ir darba iespējas, nav jābrauc projām. Prieks redzēt, ka jaunajai paaudzei ir potenciāls, viņi meklē savā dzīvē līdzsvaru, patstāvību un stabilitāti," saka uzņēmuma personāla vadītāja Sandra Cukermane-Apine. Attēlā: 26 gadus vecais Artūrs Meijers uzņēmumā "Cewood" mehāniķa amatā strādā kopš 2023. gada oktobra. Darbu sācis uzreiz pēc augstskolas Lielbritānijā absolvēšanas, kurā bija ieguvis Inženierzinātņu maģistra grādu mehatronikā.
Jaunus cilvēkus labprāt darbā ņem SIA "Cewood" - ēveļskaidu plātņu ražotājs Alūksnes novada Jaunlaicenē. "Mums ir svarīgi parādīt jauniešiem, ka arī Alūksnes novadā ir darba iespējas, nav jābrauc projām. Prieks redzēt, ka jaunajai paaudzei ir potenciāls, viņi meklē savā dzīvē līdzsvaru, patstāvību un stabilitāti," saka uzņēmuma personāla vadītāja Sandra Cukermane-Apine. Attēlā: 26 gadus vecais Artūrs Meijers uzņēmumā "Cewood" mehāniķa amatā strādā kopš 2023. gada oktobra. Darbu sācis uzreiz pēc augstskolas Lielbritānijā absolvēšanas, kurā bija ieguvis Inženierzinātņu maģistra grādu mehatronikā.
Foto: No "Alūksnes un Malienas Ziņu" arhīva

Vajag mehāniķus, nevis maģistrus

Laikrakstā "Ziemeļlatvija" aplūkotā situācija Smiltenes un Valkas novadā iezīmē interesantu pretstatu – kamēr automehāniķus un pavārus darba devēji gaida atplestām rokām, jauniešiem ar augstāko izglītību atrast darbu reģionā var būt grūtāk. Piemēram, grundzāliete Elza Ķestere ar maģistra grādu projektu vadībā šobrīd ir bezdarbniece un ir darba meklējumos. Viņa secina, ka Smiltenes novadā un tam tuvākajos citos novados dominē pieprasījums pēc mazāk kvalificēta darba veicējiem – ir vakances, kur pietiekot ar vidējo izglītību. "Mans mērķis vienmēr bijis dzīvot un strādāt reģionā, jo esmu no tiem jauniešiem, kuri Rīgā sevi neredz un kuri grib dzīvot laukos, bet tad rodas problēmas ar darba iespējām," spriež jauniete.

Uzņēmējs Kristaps Raipalis, kurš pats 26 gados Apē nodibināja autoservisu "KRK Works", labprāt darbā pieņem jaunos: 

"Uzskatu, ka jauniešus ir vieglāk apmācīt darīt lietas pareizi nekā rūdītu mehāniķi ar lielu pieredzi no senākiem laikiem. 

Automehāniķa profesijā ir jāmācās visu laiku, jo nozare attīstās. Jaunajās automašīnās ir daudz elektronikas. Arvien vairāk cilvēku brauc ar elektroauto. Līdz ar to automehāniķa darbs nav amats, ko iemācās un var tajā strādāt visu laiku, neuzlabojot savas zināšanas. Man kā darba devējam ar jauniem cilvēkiem ir vieglāk, jo viņi mācās un seko piemēram."

Arī AS "Smiltenes piens" vadītāja Ilze Bogdanova uzsver uzņēmuma gatavību apmācīt jaunos darbiniekus. Uzņēmuma praksē ir gan labi piemēri, gan tādi, kas atklāj jauniešu fiziskās izturības un pacietības trūkumu. "Mums ir jāpieņem, ka jaunā paaudze domā citādi un viņiem ir citas prioritātes. Kompromiss jāatrod abpusēji," viņa rezumē.

Uz Rīgu vai palikt novadā

Laikraksts "Bauskas Dzīve" atzīmē NVA vasaras nodarbinātības programmu, kas jauniešiem bieži vien nodrošina pirmos soļus darba tirgū. "Tā ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi, pirmos ienākumus un saprast, kāds varētu būt turpmākais ceļš," uzsver NVA Bauskas filiāles karjeras konsultante Elīna Januška. Programma, kas paredzēta jauniešiem no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst vidējo izglītību, ik gadu ir ļoti pieprasīta.

Arī baušķeniece Keita Privalova (21 gads) vidusskolas laikā divas vasaras strādājusi Rundāles pilī par eksponātu uzraudzi, iegūstot pirmo darba pieredzi vasaras nodarbinātības programmā. Pašlaik jauniete studē Latvijas Universitātē Biznesa, vadības un ekonomikas programmā un vienlaikus strādā Rīgā uzņēmumā "Auch" par administratori. Par lielāko ieguvumu darbam Rīgā Keita uzskata iespēju attīstīties profesionāli. 

"Galvaspilsētā ir vieglāk mainīt darbavietu, atrast labāk apmaksātu darbu vai augt savā nozarē," 

viņa vērtē. Darba iespējas novados jauniešiem bieži šķiet ierobežotākas gan piedāvājuma, gan izaugsmes ziņā.

Bet Valdis Valters Vanags (19 gadi) vismaz pagaidām nav devies uz Rīgu, bet izvēlējies sporta pedagoga darbu Bārbeles pamatskolā. Paralēli viņš apgūst sporta trenera zinības Latvijas Universitātē, apvienojot nepilna laika neklātienes studijas ar darbu dzimtajā novadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas jaunietis apzināti izvēlējies palikt Bauskas pusē, lai vienlaikus veidotu gan profesionālo pieredzi, gan stabilu pamatu nākotnei. "Pašlaik vēl ir iespēja neīrēt mājvietu, mēģināt saprast savas finanses, iekrāt un nopelnīt," viņš spriež. Bet, kad jaunietis izveidos stabilāku pamatu, viņš varētu apsvērt arī pārcelšanos uz citu pilsētu, ja būs labs darba piedāvājums un atalgojums. Viņaprāt, jaunam cilvēkam bez stabila finansiālā atbalsta ir ļoti grūti sākt patstāvīgu dzīvi Rīgā.

Gudros pamana jau otrajā kursā

Viens no labākajiem darba devējiem Jēkabpils novadā ir finiera ražotne SIA "Amber Birch". Uzņēmuma vadītājs Raimonds Spūls Vilcāns laikrakstam "Brīvā Daugava" stāsta, ka savus darbiniekus apmāca uz vietas. "Piemēram, mūsu iekārtu operatoriem prasmes jāapgūst uzņēmumā, jo mūsu iekārtas ir ļoti specifiskas un nekur citur prasmes ar tām strādāt iemācīties nevar. Bet, ja jaunajam cilvēkam ir galva uz pleciem un vēlme mācīties, tad viss notiek." Uzņēmējs norāda, ka pieprasītākie ir speciālisti elektronikā, automātikā un tā esot mežonīga problēma. "Ja viens speciālists, automātiķis programmētājs saslimst, tad nav ko ielikt vietā, un tāpēc procesi reizēm iekavējas. Labi, ka iekārtu ražotāji ir gatavi paši mācīt tos, kuri nākotnē ar tām strādās. Jā, zinošu speciālistu trūkst, piemēram, labākos un gudrākos, studentus no Rīgas Tehniskās universitātes uzņēmumi izķer jau otrajā kursā."

Grāmatveža darbu šajā uzņēmumā nesen ieguvis arī Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma absolvents Lauris Tiltiņš. Mācoties ceturtajā kursā, viņš "Amber Birch" bija praksē: "Mani apmierināja uzņēmuma piedāvājums, viņus – tas, kā es strādāju prakses laikā. Strādāju jau aptuveni gadu, patlaban manos pienākumos ietilpst ienākošo un izejošo dokumentu apstrāde, komunikācija ar klientiem. Ja runājam par tehnikuma absolventiem, viņiem ir gana labas iespējas atrast darbu savā jomā (IT, komerczinības, datortehniķi), turklāt to atrod arī tepat Jēkabpilī un novadā." Paralēli darbam Lauris pašlaik arī studē grāmatvedību Latvijas Universitātē.

Vēlmes neatbilst realitātei

Šā gada 21. janvārī "Latvijas Izglītības akselerators" publiskoja aptaujas datus par jauniešu karjeras izvēlēm (kādā nozarē jaunieši vislabprātāk nākotnē vēlētos strādāt – šos datus publicējām 29. janvāra "Latvijas Avīzes" numurā). "Latvijas Izglītības akselerators" ir Pasaules Ekonomikas foruma globālās izglītības akseleratoru programmas daļa, ko Latvijā 2023. gadā sācis Pasaules Ekonomikas forums sadarbībā ar "Swedbank Latvija", "Accenture", Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju. Tā uzmanības lokā ir jauniešu labāka sagatavošana mainīgajam darba tirgum, balstoties datos, darba tirgus vajadzībās un nākotnes prasmēs. "Latvijas Izglītības akseleratora" programmā veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka Latvijas jauniešu karjeras izvēles arvien vairāk attālinās no nozarēm, kurās nākotnē koncentrēsies investīcijas un darba vietas – šajā uzziņā minētas visvairāk nenovērtētās un visvairāk pārvērtētās nozares, ņemot vērā jauniešu teikto aptaujā un speciālistu prognozēm par nākotnes darba tirgu.

Jauniešus interesējošās nozares salīdzinājumā ar nākotnes nozarēm

  • Nenovērtētas

• Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; digitālās tehnoloģijas

• Veselība un sociālā aprūpe

• Enerģētika

  • Līdzsvarā

• Uzņēmējdarbība un finanses

• Apstrādes rūpniecība

• Lauksaimniecība

  • Pārvērtētas

• Sports

• Radošās industrijas

• Zemas pievienotās vērtības ražošana (piem., tekstils)

Avots: "Latvijas Izglītības akselerators".

MAF 2024
MAF 2024
Foto: #sif_maf2024

Publikācija tapusi projektā "Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam", kurā "Latvijas Avīze" sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Zemgales Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un "Ziemeļlatvija".

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par publikāciju saturu atbild "Latvijas Avīze".

Reklāma
Tēma
Sarežģītā Latvija
Tēmturi
#algas #darbaspēks #sarežģītālatvija #sif_maf2025 #uzņēmēji
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma