ASV notikušās 68. "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijas sarkanais paklājs šogad izcēlās ne vien ar mūziku, bet arī drosmīgiem modes risinājumiem — visplašāk apspriestie bija dziedātājas Šapelas Roanas un supermodeles Heidijas Klumas tērpi.
Šapela Roana uz sarkanā paklāja ieradās tumši sarkanā "Thierry Mugler" kleitā, kas veidota, iedvesmojoties no zīmola 1998. gada augstās modes kolekcijas. Tērps atsedza dziedātājas ķermeņa augšdaļu, bet audums tika fiksēts ar krūšu pīrsingiem.
Redzami bija arī viņas tetovējumi, ko papildināja zelta rotas un koši sarkanas lokas. Sociālajos medijos daļa cilvēku slavēja mākslinieces pārliecību, citi pauda izbrīnu par izvēlētā tēla atklātību.
Neilgi pēc tam uzmanību piesaistīja arī Heidija Kluma, kura izvēlējās miesas toņa kleitu ar vizuāli veidotu kailuma efektu. Stingrās formas tērps atgādināja manekena figūru un radīja iespaidu, ka modele ir kaila.
Kleitai bija izteikti veidotas ķermeņa aprises, bet kopējais tēls tika papildināts ar brīvi krītošiem matiem, minimālu grimu un neitrālas krāsas kurpēm.
Arī Klumas izvēle izraisīja plašas diskusijas internetā — komentētāji to salīdzināja gan ar mākslas objektu, gan iepriekšējo gadu provokatīvajiem "Grammy" sarkanā paklāja tērpiem.
Šī gada ceremonija apliecināja, ka sarkanais paklājs arvien biežāk kļūst par platformu modes eksperimentiem, kas nereti piesaista tikpat lielu uzmanību kā pašas balvas.
Jau ziņots, ka "Grammy" galveno balvu pirmo reizi ieguva albums spāņu valodā; panākumi arī latviešu diriģentam Andrim Nelsonam.
