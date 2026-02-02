Mirusi kādreizējā Latvijas diplomāte, etiķetes speciāliste un Latvijas Republikas Valsts protokola dibinātāja Aija Odiņa, liecina ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) ieraksts platformā "X".
Ministre izteikusi līdzjūtību diplomātes tuviniekiem, uzsverot Odiņas ieguldījumu Latvijas diplomātijas attīstībā. "Viņas zināšanas, gatavība sniegt padomu, pozitīvā attieksme pret kolēģiem radīja leģendu par Aiju un visaugstāko cieņu," norādīja Braže.
Aija Odiņa bija viena no Latvijas diplomātiskā protokola veidotājām un ilggadēja tā vadītāja. Viņa pārstāvēja Latviju kā ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece pie Svētā Krēsla Vatikānā, Neatkarīgajā Maltas Bruņinieku ordenī, kā arī Čehijā, Horvātijā un Spānijā.
Odiņa dzimusi 1948.gada 4.aprīlī Cēsu rajona Dzērbenes pagastā. 1972. gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultāti, iegūstot angļu filoloģes izglītību, bet 90. gadu sākumā papildināja zināšanas diplomātiskā protokola kursos Zviedrijā. Karjeru viņa sākusi kā angļu valodas skolotāja, vēlāk strādājusi viesnīcā "Latvija", kur bija atbildīga par ārvalstu viesu uzņemšanu.
Deviņdesmitajos gados Odiņa pievienojās Ārlietu ministrijai, kur vadīja Protokola nodaļu un kļuva par Vienotā valsts protokola vadītāju. Viņa arī sarakstījusi vairākas grāmatas par protokolu un etiķeti, daloties profesionālajā pieredzē ar plašāku sabiedrību.
Kolēģu un diplomātu aprindās Aija Odiņa tika augstu novērtēta par profesionalitāti, zināšanām un atsaucību, kļūstot par autoritāti protokola un etiķetes jautājumos Latvijā.
