SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" janvāra pēdējā darba dienā pārtraukusi darba tiesiskās attiecības ar gandrīz 50 darbiniekiem — Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, apstiprināja slimnīcā.
Ārstniecības iestādē skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, ievērojot Nacionālās drošības likuma prasības par kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Likums nosaka, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus nedrīkst nodarbināt A, B un C kategorijas kritiskās infrastruktūras objektos vai Eiropas mērogā īpaši nozīmīgā kritiskajā infrastruktūrā, ja amats saistīts ar piekļuvi būtiskai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām. Izņēmumi iespējami tikai ar valsts drošības iestādes atļauju.
Tā kā "Daugavpils reģionālā slimnīca" ir kritiskās infrastruktūras objekts, tai jānodrošina šo normu ievērošana.
Ierobežojumu dēļ darba attiecības izbeigtas ar 49 darbiniekiem.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Darba likuma 115. panta piekto daļu, kas paredz darba devēja pienākumu nekavējoties izbeigt darba attiecības, ja darbinieka nodarbināšana ir aizliegta un nav iespējams piedāvāt citu piemērotu amatu.
Darbu zaudējuši 29 vidējā un jaunākā medicīnas personāla darbinieki, tostarp 11 pensijas vecumā, kā arī 20 saimniecības dienesta darbinieki, no kuriem trīs ir pensijas vecumā.
Vienlaikus Valsts drošības dienestam nosūtīts pieprasījums atkārtoti izvērtēt septiņu ārstniecības personu nodarbināšanu.
"Daugavpils reģionālā slimnīca rīkojas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un sadarbojas ar atbildīgajām valsts institūcijām. Tiek veikti arī organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu pacientu aprūpi un stabilu iestādes darbu," norādīja slimnīcas pārstāve Jūlija Kasecka.
Vakanto amatu aizpildīšanai paredzēts izsludināt jaunas darba vietas.
Kā liecina "Firmas.lv" dati, slimnīcā nodarbināti aptuveni 1700 darbinieku. Iestādes apgrozījums 2024. gadā sasniedza 54 230 077 eiro, bet peļņa — 197 332 eiro.
Slimnīcas kapitāldaļu turētāji ir valsts, Daugavpils un Augšdaugavas novada pašvaldības, kā arī Rīgas Stradiņa universitāte.
Aptauja
Kāda bijusi jūsu vai jūsu tuvinieku pieredze ar slimnīcām ārpus Rīgas?
