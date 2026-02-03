Kanādas karavīrs, 24 gadus vecais Sebastians Halmadžans, Latvijā miris, pildot dienesta pienākumus, informē Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments. Karavīra nāves apstākļi netiek publiskoti, par notikušo turpinās izmeklēšana. Tajā iesaistīta gan Kanādas bruņoto spēku Militārā policija, gan Latvijas Valsts policija, vēsta Kanādas mediji.
Vienlaikus Kanādas bruņotie spēki norāda, ka nav pazīmju par paaugstinātu drošības risku citiem izvietotajiem karavīriem.
Halmadžans bija izvietots misijā "Operation Reassurance" — Kanādas lielākajā ārvalstu misijā, kurā vairāk nekā 3000 karavīru piedalās NATO atturēšanas un aizsardzības pasākumos Centrālajā un Austrumeiropā. Kanāda šajā operācijā iesaistās kopš 2014. gada.
Karavīrs bija dzimis Hamiltonā, Ontario provincē, un dienēja kā artilērijas šāvējs. Viņa pastāvīgā dienesta vieta bija 5. Kanādas divīzijas atbalsta bāze Geidžtaunā. Kanādas bruņoto spēku dienestā viņš bija gandrīz trīs gadus, misija Latvijā bija viņa pirmā izvietošana ārvalstīs.
Karavīra tēvs Alins Halmadžans Kanādas medijiem stāstījis, ka
dienests bruņotajos spēkos bijis dēla bērnības sapnis —
viņš aizrāvies ar militāro vēsturi un ieročiem, regulāri dalījies savās zināšanās ar ģimeni. Vēl dažas dienas pirms nāves abi sarunājušies pa telefonu, un dēls bijis pacilātā noskaņojumā par dienestu.
Ziemassvētkos, viesojoties mājās, viņš pat apsvēris mudināt draugus pievienoties bruņotajiem spēkiem. Tēvs uzsver, ka dēls dienestu uztvēris kā aicinājumu un bijis lepns par iespēju kalpot valstij.
Sebastians piedalījies arī palīdzības darbos Kanādā — pērn nosūtīts uz Ņūfaundlendu un Labradoru, kur bruņoto spēku vienības palīdzēja dzēst plašos meža ugunsgrēkus un atbalstīt evakuētos iedzīvotājus.
Tēvs dēla izvēli raksturo kā godpilnu kalpošanu valstij un pauž cerību, ka viņa piemērs iedvesmos citus. "Tā ir cēla profesija. Es gribu, lai viņa mantojums ir drosme — nebaidīties un būt drosmīgiem," viņš sacījis.
Jau iepriekš ziņots, ka 29. janvārī, netālu no Rīgas miris karavīrs, artilērists Sebastiāns Halmadžians, kurš bija izvietots misijā Latvijā un dienēja Kanādas vadītajā NATO Daudznacionālajā brigādē.
