Spāņu tenisa talants Karloss Alkarass svētdien Melburnā kļuva par devīto tenisistu, kurš ticis pie karjeras "Grand Slam", uzvarot visos četros lielajos tenisa turnīros.
Austrālijas atklātā čempionāta finālā 22 gadus vecais spānis ar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 pārspēja par sevi 16 gadus vecāko serbu Novaku Džokoviču, kuram tas bija 11. Melburnas fināls karjerā un tikai pirmais zaudējums. Uzvaras gadījumā serbs būtu ticis pie sava 25. "Grand Slam" titula, pārspējot savulaik Margaretas Kortas iespēto.
Daudz netrūka, lai Alkarss finālā nemaz nespēlētu, jo pirms tam pusfināla cīņā viņam trešajā setā pret Aleksandru Zverevu sākās krampji kājā, tomēr spāņu jauneklis krīzi pārvarēja un smagā piecu setu cīņā, kas ilga vairāk par piecām stundām, svinēja uzvaru. Savukārt Džokovičs pusfinālā arī piecu setu duelī no troņa gāza iepriekšējo divu gadu turnīra uzvarētāju itāli Janniku Sinneru.
Kāpēc Alkarasa sasniegums ir izcils? Kopš tenisa atklātās ēras karjeras "Grand Slam" pa spēkam bijis tikai sešiem izcilniekiem – Rodam Leiveram, Andrē Agasi, Rodžeram Federeram, Rafaelam Nadalam un Novakam Džokovičam, bet Alkarass šajā kompānijā ir pārliecinoši jaunākais. Tāpat viņš ir visu laiku jaunākais tenisists, kurš karjeras laikā izcīnījis vismaz septiņus "Grand Slam" turnīru uzvarētāja titulus, apsteidzot zviedru Bjērnu Borgu.
Tikmēr dāmu vienspēlēs savu otro "Grand Slam" čempiones titulu karjerā ieguva Kazahstānu pārstāvošā Jeļena Ribakina.
