Piektdien publiskotajos notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
Latvija dokumentos dažādā kontekstā minēta vairāk nekā 500 reižu, Rīga - vairāk nekā 800. Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm. Latvietes, iespējams, bijušas arī viņa asistentes.
Latvijas vārds pirmoreiz minēts 2001. gadā, kad Epstīna sabiedrotā apspriež uzaicinājumu apmeklēt Latviju it kā no tā laika premjera. Anonīms sūtītājs 2001. gadā raksta, ka saņēmis personīgu uzaicinājumu no Latvijas premjera apmeklēt valsti un apsveicināties. Vēstulē vaicāts, vai Latvijā makšķerē. 2001. gadā premjers bija Andris Bērziņš.
Kādreizējais premjers Bērziņš LTV noliedza, ka būtu aicinājis Epstīnu apmeklēt Latviju, bet portālam "Delfi" Bērziņš sacīja, ka ar makšķerēšanu nekad nav nodarbojies.
Kā vēsta LTV, lielākā daļa Latvijas ierakstu Epstīna lietas materiālos datēti ar 2007. gadu. Tajos minēti vairāki latviešu modeļu un aģentūru vārdi, kas liek nojaust, ka aģentūras varētu būt viens no galvenajiem Epstīna loka saskares punktiem ar latvietēm. Daudzajos Latvijas ierakstos atrodamas latviešu meiteņu pases, aviobiļetes uz un no Rīgas, Rīgas viesnīcu rezervācijas - visvairāk bijusi iecienīta "Grand Palace Hotel", kas parādās 67 ierakstos, dažādu dāvanu sūtījumi, arī personiskas sarakstes starp Epstīnu un latviešu meitenēm.
Viens no tuvākajiem Epstīna sabiedrotajiem Žans Luks Brunels, ārvalstu modeļu aģentūru aģents, vairākus gadus bijis žūrijā modeļu aģentūras "Natalie" rīkotajā modeļu konkursā "Baltic Beauty", kurā piedalījās meitenes vecumā no 14 gadiem. Raidījums "de facto" 2011. gadā ziņoja, ka notiek izmeklēšana par to, ka Brunels Epstīnam varētu būt piegādājis nepilngadīgas meitenes. Tolaik "Natalie" aģentūras vadītājs Ēriks Meisāns, kurš minēts arī sarakstē, raidījumam noliedza, ka būtu to zinājis.
Epstīna failos minēts arī latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis, kuram savulaik bija izvirzītas apsūdzības izvarošanā. Ziemeļamerikas mediji par apsūdzībām izvarošanā ziņoja 2019. gada 31. martā. Par šo gadījumu Epstīna failos atrodami vairāki dokumenti. Piemēram, kādā e-pasta vēstulē, kas rakstīta 31. marta rītā, neilgi pēc informācijas nonākšanas plašsaziņas līdzekļos, Epstīns rakstījis pazīstamajam amerikāņu advokātam Deividam Šoenam, interesējies par sievietes personību un vaicājis ieteikt kādu uzticamu izmeklētāju sev interesējošu jautājumu noskaidrošanai. Porziņģa puse notikušo skaidroja kā naudas izspiešanas mēģinājumu.
Jau ziņots, ka ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu.
Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, Tramps pagājušā gada novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu.
Tieslietu ministrija pēc tam, kad bija nokavējusi 19. decembra termiņu, kurā bija jāpublisko visi dokumenti, paziņoja, ka uzticējusi simtiem juristu pārskatīt dokumentus, lai noteiktu, kas ir jārediģē, lai aizsargātu seksuālās vardarbības upuru identitāti un neapdraudētu notiekošo izmeklēšanu.
Pārbaudāmo dokumentu skaits ir pieaudzis līdz aptuveni sešiem miljoniem, ieskaitot kopijas, norādīja ministrija.
Pirms Ziemassvētkiem Tieslietu ministrija publicēja tūkstošiem dokumentu, arī fotogrāfijas, interviju stenogrammas, zvanu žurnālus un citus materiālus. Daudzi no tiem jau bija publiski pieejami vai arī bija stipri rediģēti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu