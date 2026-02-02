Svētdien Losandželosā notikušajā ASV ierakstu industrijas balvu “Grammy” pasniegšanas ceremonijā vēsturisks panākums izdevies puertorikāņu reperim Bad Bunny – viņa albums atzīts par gada albumu, kļūstot par pirmo spāņu valodā ierakstīto darbu, kas saņēmis prestižāko balvu.
Ceremonija norisinājās Losandželosas "Crypto.com" arēnā. Par gada dziesmu tika atzīta Billijas Ailišas kompozīcija "Wildflower". Saņemot balvu, dziedātāja izmantoja iespēju kritizēt ASV imigrācijas politiku, uzsverot, ka "neviens nav nelegāls uz zagtas zemes". Imigrācijas jautājumi šogad bija viena no centrālajām vakara tēmām – vairāki mākslinieki publiski pauda atbalstu migrantiem un protestu pret imigrācijas iestāžu rīcību.
Reperis Kendriks Lamārs ceremonijā saņēma piecas "Grammy" balvas, tostarp gada ieraksta apbalvojumu par dziesmu "Luther".
Izcili panākumi arī Latvijai – diriģents Andris Nelsons ar divām jaunām statuetēm papildinājis savu "Grammy" kolekciju. Kopā ar Bostonas simfonisko orķestri viņš saņēma balvu kategorijā "Labākais orķestra sniegums" par Olivjē Mesiāna simfonijas "Turangalila" ierakstu. Savukārt kategorijā "Labākais klasiskās mūzikas solo" Nelsons tika godalgots par Dmitrija Šostakoviča Čella koncerta ierakstu kopā ar pasaulslaveno čellistu Jo-Jo Ma.
Latviešu diriģents šogad bija nominēts četrās kategorijās. Ne Nelsons, ne Jo-Jo Ma, ne Bostonas simfoniskā orķestra pārstāvji uz ceremoniju nebija ieradušies.
Andris Nelsons jau iepriekš vairākkārt nominēts balvai un līdz šim to saņēmis trīs reizes.
Video: Grammy sarkanais paklājs.
