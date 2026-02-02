2026. gada 29. janvārī mūžībā devies izcilais latviešu keramiķis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Seiksts, liecina Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izplatītā informācija. Viņš bija viens no spilgtākajiem Latgales keramikas tradīciju kopējiem un Madonas novada mākslas dzīves veidotājiem.
Jānis Seiksts dzimis 1947. gada 26. septembrī Ludzas pusē. Keramiku viņš iemīlēja jau skolas gados, vēlāk pabeidza Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas keramikas nodaļu un prasmes pilnveidoja pie pieredzējušiem meistariem. Kopš 20. gadsimta 70. gadiem viņa dzīve bija cieši saistīta ar Madonas pusi, kur tapa gan darbnīca, gan mājas un kur aizritēja lielākā daļa radošā mūža.
Seiksts veidoja klasisko Latgales glazēto keramiku —
krūzes, vāzes, bļodas, šķīvjus un svečturus —, taču vienmēr meklēja arī jaunas, neparastas formas. Viņš pievērsās arī melnajai keramikai, savos darbos atklājot dziļu dabas vērojumu un radošu brīvību. Mākslinieka darbi eksponēti izstādēs Latvijā un vairākās Eiropas valstīs, tie glabājas Latvijas muzejos un privātkolekcijās.
Līdztekus radošajam darbam Seiksts bija arī pedagogs, ilgus gadus vadot keramikas pulciņus Madonā, Dzelzavā un Kusā. Daudziem bērniem tieši viņš palīdzēja pirmo reizi iepazīt darbu ar mālu un apgūt amata prasmes. 2000. gadā viņš Madonā organizēja starptautisko melnās keramikas simpoziju "Māksla vidē".
Par nopelniem kultūrā un ieguldījumu keramikas mākslas attīstībā 2018. gadā Seiksts apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2019. gadā saņēmis arī Madonas novada pašvaldības Goda diplomu un goda zīmi. Kolēģi un līdzgaitnieki viņu raksturo kā sirsnīgu, atsaucīgu un savai profesijai uzticīgu cilvēku.
Jānis Seiksts paliks Latvijas kultūras atmiņā kā Meistars un Skolotājs, kura darbi turpina dzīvot muzeju krājumos, cilvēku mājās un dārzos.
Atvadīšanās no Jāņa Seiksta notiks 5. februārī pulksten 14.00 Madonas kapu kapličā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu