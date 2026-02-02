Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"/LPV) nav piešķirta pielaide valsts noslēpumam, liecina Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegtā informācija.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) aicinājis Bartaševiču atkāpties no amata. Ministrijā skaidro, ka šāds solis sperts, balstoties uz Valsts drošības dienesta (VDD) sniegto informāciju par atteikumu piešķirt Rēzeknes mēram speciālo atļauju piekļuvei valsts noslēpumam.
Ja Bartaševičs neatkāpsies, viņam piecu darbdienu laikā ministram jāiesniedz rakstveida paskaidrojums, pēc kura saņemšanas ministrs lems par turpmāko rīcību.
Bartaševica vietnieks un arī pārstāvētās partijas valdes loceklis Aleksejs Stecs ("Kopā Latvijai"/LPV) sacīja, ka situāciju tuvākajā laikā plānots pārrunāt frakcijas sēdē. Tā gan diez vai notiks šodien.
"Lēmumu pieņemsim koleģiāli," uz jautājumu, vai frakcija mēru mudinās atkāpties, atbildēja Stecs.
Likums nosaka septiņus kritērijus, kuru dēļ personai var atteikt pieeju valsts noslēpuma objektiem. Piemēram, speciālo atļauju nevar piešķirt, ja personas rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat pielaide netiek izsniegta personām, kuras bijušas PSRS vai kādas NATO un Eiropas Savienībā neietilpstošas valsts drošības dienestu darbinieki vai aģenti.
Piekļuve valsts noslēpumam var tikt liegta arī tad, ja pārbaudes laikā atklāti fakti, kas raisa šaubas par personas uzticamību vai spēju saglabāt valsts noslēpumu. Ierobežojumi attiecas arī uz personām ar konstatētiem psihiskiem vai uzvedības traucējumiem, tostarp, ja tie saistīti ar alkohola vai narkotisko vielu lietošanu.
Līdzīgā situācijā nonāca arī Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (LZP), kurš pēc pielaides nesaņemšanas atkāpās no amata.
Savukārt par Ogres mēru Egilu Helmani (NA) VDD vēl nav saņēmis ne speciālās atļaujas pieprasījumu, ne pārbaudes sākšanai vajadzīgos dokumentus — viņš tos vēl gatavo.
VDD pašvaldību vadītāju un viņu vietnieku pārbaudes veic saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu". Standarta pārbaudes termiņš ir trīs mēneši, taču, ja objektīvu iemeslu dēļ izvērtējumu nav iespējams pabeigt, to var pagarināt vēl par trim mēnešiem.
Pārbaudes termiņu visbiežāk pagarina plaša izvērtējamās informācijas apjoma dēļ, sarežģītas ziņu iegūšanas par atsevišķiem personas dzīves periodiem, piemēram, uzturēšanos ārvalstīs, kā arī gadījumos, kad konstatēti riska faktori, kuru izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks.
Bartaševičam iepriekš izvirzītas apsūdzības krimināllietā par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu. Tāpat viņš tiek apsūdzēts par to, ka 16 gadu garumā valsts amatpersonas deklarācijās apzināti nav norādījis ziņas par ārvalstīs iegādātu īpašumu un citiem būtiskiem ienākumiem. Vidzemes rajona tiesa Gulbenē lietas izskatīšanu paredzējusi turpināt 24. martā pulksten 10.
